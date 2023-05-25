Зґвалтування в Кагарлику: суд виніс вирок колишнім поліцейським, які знущалися над жінкою

Поліцейські з Кагарлика Київської області, обвинувачувані у побитті та зґвалтуванні 26-річної Нелі Погребіцької, отримали 11 років позбавлення волі. Про судовий вирок, який був винесений Обухівським районним судом, повідомила у Facebook представник потерпілої Анна Калінчук, уточнивши, що йдеться саме про поліцейських, яких звинувачували у зґвалтуванні. Їх двоє. Загалом на лаві підсудних п'ятеро поліцейських із Кагарлика, але вони проходять по різних епізодах. Після того, як про випадок з Нелею Погребицькою дізналася вся країна, з'ясувалося, що вищезгадані поліцейські й раніше творили свавілля — били та катували людей під час допитів.



«Коли Неля не погодилася зізнаватися в тому, чого не було, надів на неї протигаз і почав душити»

Що ж до 26-річної Нелі, то її у травні 2020-го один із поліцейських викликав на допит у справі про пограбування сільської крамниці. Сама Неля ні до магазину, ні до його пограбування не мала жодного відношення, але вона потім була в одній компанії з людиною, яка нібито вкрала з магазину пляшку. Сама ж Неля, розповідаючи пізніше про те, що сталося, говорила, що цей допит був лише приводом заманити її у дільницю. Поліцейський, який її туди викликав, раніше її домагався і навіть погрожував зґвалтуванням. Під час так званого допиту він одразу безапеляційно заявив, що «вона була в тому магазині», а коли Неля не погодилася визнавати те, чого не було, одягнув на неї протигаз і почав душити. Потім прийшов його колега і вони почали бити Нелю разом. Розбили їй ніс, не відпускали до туалету (внаслідок чого жінка обмочилася), погрожували зброєю. Після чого прийшов третій поліцейський, який зґвалтував її.

«Коля (один з обвинувачених. — Авт.) відвів мене до кабінету, де мені одягали протигаз. Знову побив. Потім завів у туалет: „Умивайся“. Але води не було і я просто витерла кров рукавом. Близько другої години ночі Коля кудись пішов, а мене завів у кабінет до Сергія (другий обвинувачений. — Авт.) — мовляв, роби з нею все, що хочеш. Той вимкнув світло, зачинив двері й сказав: „Роздягайся“. „Не буду, — сказала я. — Я хочу додому“. — „Ні, ти роздягнешся!“ Сергій дав мені ляпаса. Скинув із себе одяг, сів на диван і заявив: „Будеш робити те, що я скажу“. І почав мене ґвалтувати…» — розповідала страшні подробиці тієї ночі Неля.

Досудове та судове слідство загалом тривали три роки. За цей час на адресу Нелі неодноразово надходили погрози, жінка змушена була просити про державну охорону.

«Коли я звернулася до прокуратури, там зустріла начальника поліції, який сказав мені: «Тобі тут ніхто не допоможе».

Тим часом деякі інші жителі Кагарлика сказали, що теж свого часу зазнали тортур з боку цих поліцейських. Наприклад, одна місцева мешканка анонімно розповіла журналістам, що ці поліцейські жорстоко побили її чоловіка: «У чоловіка була гематома на голові, він не міг підняти руку. Поліцейські викинули його з машини та били ногами. Але коли я звернулася до прокуратури, там зустріла начальника поліції, який сказав мені: «Тобі тут ніхто не допоможе».

Обвинувачені свою провину категорично заперечували, називаючи звинувачення надуманими, а розслідування — необ'єктивним та упередженим. У побитті та зґвалтуванні Нелі Погребіцької звинувачувалися двоє — на той момент 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Кагарлика (одружений, батько двох неповнолітніх синів) та 29-річний оперуповноважений (теж одружений, незадовго до нападу на Нелю став батьком). Ще троє їхніх колег проходили за іншими епізодами.

Буквально кілька тижнів тому з'ясувалося, що двоє з п'яти обвинувачених (не ті, яких звинувачували у зґвалтуванні), раптом вирішили мобілізуватися до лав ЗСУ. Таке раптове рішення (прийняте ними прямо напередодні винесення судового вироку) спровокувало критику з боку адвоката потерпілої та громадськості — мало хто повірив у те, що колишні поліцейські роблять це, щоб захистити країну, а не для того, щоб банально уникнути відповідальності за свої злочини.

«Я не вірю в те, що двоє з обвинувачених, які мобілізувалися за тиждень перед виходом суду до нарадчої, пішли до лав ВСУ з почуттям обов'язку захищати державу. Протягом трьох років я спостерігала за їхньою поведінкою у залі суду. І назвати це по-іншому, ніж „дочекалися слушного моменту“, я не можу… Мене дуже тригерить те, що військовою службою маніпулюють таким чином», — сказала Анна Калінчук.

Третій обвинувачений, до речі, теж мобілізувався, але він зробив це раніше, понад рік тому.

«За ці три роки Нелі Погребицькій як потерпілій довелося пройти сім кіл пекла»

Адвокати Нелі Погребіцької Анна Калінчук та Олена Сотник повідомили, що двох обвинувачених (які весь цей час залишалися під вартою) суд визнав винними за всіма статтями Кримінального кодексу, за якими їм було висунуто підозру.

«Що ще важливо — цивільний позов Нелі до Нацполіції було задоволено, — повідомила Олена Сотник. — Це означає, що Неля має отримати один мільйон двісті тисяч гривень моральної компенсації. Це важливо і дуже показово — у тому числі й для подальших таких справ. Сподіваюся, вирок стане превенцією таких випадків».

Олена Сотник припустила, що засуджені, напевно, подадуть апеляцію. Але висловила сподівання, що й апеляційний суд підійде до розгляду справи об'єктивно та справедливо.

Раніше Олена Сотник говорила, що за ці три роки Нелі Погребіцькій як потерпілій у кримінальній справі довелося пройти сім кіл пекла.

«Три роки процес: спочатку безкінечні слідчі дії, експертизи, допити. Потім судові засідання, де відверто я б нікому бажала бути в якості потерпілої: жарти обвинувачених, деякі адвокати захисту, які не мають мінімальної емпатії у спілкуванні з жертвою, яка перенесла насилля. Вони бачать тільки одне в своїй роботі — за будь-яку ціну відпрацювати на користь обвинувачених. А те, що людина перенесла мало кого хвилює.

Вже зараз можу стверджувати і голосно про це заявити: доки не зміняться підходи до процесу в справах про сексуальне насилля і держава не поставить жертв в центр, не виключить численні травматизиючі і ре-травматизуючі фактори, жертви в більшості не будуть звертатися.

Навіть я, юрист, адвокат, після проходження через все це поруч зі своєю клієнткою, сотню разів подумала б, а чи готова я до подібного" - написала у Facebook Олена Сотник.

Відповідаючи на запитання про те, як зараз Неля, Олена Сотник написала: «Мені здається, вона досі не вірить, що таки було прийнято таке важливе рішення».

Раніше «ФАКТИ» писали, у київському дитсадку катували малюків: «Закривали дітей у шафі та обмотували скотчем».

На фото в заголовку: обвинувачені на лаві підсудних

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