ТЦК хитрують із повістками: адвокат пояснив, як не потрапити у пастку

В Україні під час загальної мобілізації певні територіальні центри комплектування надсилають повістки чоловікам разом із викликом про розгляд адміністративної справи за порушення військового обліку. Їх можуть отримати військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Про це повідомив відомий адвокат Роман Сімутін.

У поштову скриньку військовозобов'язаних кладуть або відправляють рекомендованим листом такі папери:

• повістку із зазначенням дати прибуття до ТЦК, умовно — 01.06.2023 року;

• виклик про розгляд адміністративного правопорушення на 03.06.2023 рік.

«У виклику пишуть: 03.06.2023 року щодо вас буде складено протокол за ст. 210 КУпАП, але в разі явки до ТЦК 03.06.2023 р. справу щодо примусового приводу щодо вас буде скасовано», — розповів Сімутін.

За його словами, якщо військовозобов'язаний не прибув за повісткою у вказану дату, то щодо нього розглянуть адмінматеріали через два дні. Чоловіка можуть притягнути до відповідальності зі штрафом у 5100 грн.

«За креативність підходу — це п’ятірка, а от по предмету „Адміністративне право“ — двійка. Адже дата виклику та дата повідомлення легко перевіряються. Звісно, це займе трошки більше часу, але найголовніше, що порушена послідовність запрошення та розгляду справи, тож в суді цей трюк розвалиться», — пояснив адвокат.

Він додав, що якщо чоловік не скасує постанову ТЦК про штраф та сплатить його, то визнає свою вину й погодиться з правомірністю притягнення до відповідальності. Після цього військовозобов'язаному загрожує кримінальне провадження, підозра та розшук.

Раніше адвокат Ростислав Кравець повідомив, що військовозобов'язані, яким вручають повістки на вулиці, мають право попросити уповноважену особу пред'явити документи, щоб переконатися, що вона має право вручати повістки, а адвокат Сімутін пояснив, коли настає адміністративна і кримінальна відповідальність, та як оголошують у розшук.

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