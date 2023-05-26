Загальна мобілізація: кого з чоловіків можуть призвати влітку 2023 року

Дія воєнного стану та загальної мобілізації продовжено в Україні до кінця серпня 2023 року. Уповноважені особи можуть вручати повістки можуть в громадських місцях та адресно всім військовозобов'язаним чоловікам для уточнення даних та мобілізації.

Загалом отримати повістку може будь-який чоловік, незалежно від стану здоров'я, наявності інвалідності чи судимості, нагадав начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач.

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Мобілізації влітку 2023 року підлягають резервісти та військовозобов'язані, в тому числі запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров’я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги.

Зокрема, призвати можуть такі категорії громадян:

Військових, які проходили строкову службу.

Офіцерів запасу, резервістів, інших осіб із досвідом служби.

Громадян, які не проходили військову службу.

Обмежено придатних під час воєнного стану.

Обмежено придатні у воєнний час можуть бути призвані на військову службу з певними обмеженнями. Такі військовослужбовці можуть проходити військову службу лише в частинах небойового складу ― забезпечення або ж у тилових підрозділах.

Потенційно у разі необхідності підлягають мобілізації власники «білих квитків» так само як і особи, які з якихось причин не пройшли строкову службу з 18 до 27 років.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони у соцмережах

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