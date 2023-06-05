Більше 400 окупантів, 11 танків та 14 БПЛА: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста шістдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

У відповідь на підлі обстріли мирних населених пунктів авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Завдяки спільним зусиллям захисників України ворог за минулу добу втратив ще 410 «одиниць» особового складу, 11 танків, 11 броньованих машин, 12 артилерійських систем, 14 оперативно-тактичних БПЛА, 5 засобів ППО та ін.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

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