36.90 / 37.40 39.74 / 40.47
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Більше 400 окупантів, 11 танків та 14 БПЛА: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

8:45 5 червня 2023
Нічний бій

Розпочалася чотириста шістдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

У відповідь на підлі обстріли мирних населених пунктів авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Завдяки спільним зусиллям захисників України ворог за минулу добу втратив ще 410 «одиниць» особового складу, 11 танків, 11 броньованих машин, 12 артилерійських систем, 14 оперативно-тактичних БПЛА, 5 засобів ППО та ін.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, президент Зеленський назвав кількість комплексів Patriot, які допоможуть убезпечити життя мирних українців від російських смертоносних ракет.

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Задерикуватий кінь

Дівам — вигідні угоди, Рибам — цікаві справи, Близнюкам — важливі перемоги: гороскоп на 5 червня, день Коня-Жартуна

Листя огірків ніколи не пожовкне і не засохне після медового підживлення: рецепт

Листя огірків ніколи не пожовкне і не засохне після медового підживлення: рецепт

помідори

Обов’язково дайте це томатам під час цвітіння: помідорів буде просто море (відео)

авто

Краще з ними не зв’язуватись: названо ТОП-3 автомобілі, які найчастіше намагаються продати власники

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту