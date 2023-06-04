Силами оборони України знищено 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних БпЛА «Shahed-136/131», які ворог запустив у ніч проти 4 червня. Загалом протягом доби противник завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ та додали, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на повній окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 23 атаки, проте всі вони були відбиті підрозділами Сил оборони.



На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Цієї доби рашисти здійснили невдалу спробу проникнення ДРГ через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської област

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області, а на Лиманському намагався атакувати в районі Білогорівки Луганської області.

Тривають бойові дії й на Бахмутському напрямку, де росіяни вели наступальні дії в районі Іванівського, але успіху не мали.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили всі 16 атак окупантів.



«Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат у живій силі. Зокрема, встановлено, що до одного з підрозділів російських окупаційних військ, який діє на тимчасово захопленій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибув особовий склад з числа колишніх засуджених громадян рф у кількості близько 500 осіб. Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з числа новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і не сумісних з життям. Також, після цієї події близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції», — йдеться у вечірньому зведенні.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. Знищено ворожий розвідувальний БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, що у прикордонній з Україною Білгородщині тривають бойові дії, яке з підрозділами армії рф ведут російські добровольці. Вони запропонували губернатору облсті зустріч, пообіцявши віддати йому полонених солдатів.

Фото Генштабу ЗСУ

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