Де і коли дивитись онлайн «Фіорентина» — «Вест Хем»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Ліги конференцій

У середу, 7 червня, слідом за фіналом Ліги Європи у Будапешті на «Еден Арені» у Празі відбудеться вирішальний матч Ліги конференцій, яку минулого сезону виграла італійська «Рома».

У боротьбі за 11-кілограмовий трофей та пряму путівку до групи Ліги Європи у столиці Чехії вперше в історії зійдуться колишня команда Олександра Яковенка італійська «Фіорентина» та ексклуб Сергія Реброва і Андрія Ярмоленка англійський «Вест Хем».

Клуб з Флоренції не грав у фіналах єврокубків 33 роки (1:3 з «Ювентусом» у вирішальному матчі Кубка УЄФА 1990-го), а лондонці аж 47 років (2:4 з «Андерлехтом» у Кубку кубків 1976-го). А свої єдині міжнародні трофеї італійці та англійці здобули ще раніше. «Фіорентина» у 1961-му розгромила у фіналі Кубка кубків шотландський «Рейнджерс» (4:1), а «Вест Хем» 1965 року здолав у вирішальній зустрічі цього ж турніру німецький «Мюнхен 1860» (2:0).

Не зважаючи на те, що «Вест Хем» ледь не вилетів з англійської прем'єр-ліги («Фіорентина» стала в серії А 8-ю), букмекери в битві віддають крихітну перевагу саме підопічним Девіда Мойєса. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «Фіорентини» в основний час приймає з коефіцієнтом 2,60, на нічию — 3,20, на виграш «молотобійців» — 2,50. Зазначимо, що у цьому розіграші турніру лондонці виграли 13 із 14 матчів (за однієї нічиєї), а флорентійці із 36 забитими м'ячами — найрезультативніший колектив Ліги конференцій.

Ліга конференцій. Фінал

7 червня (середа)

«Фіорентина» — «Вест Хем» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що останній єврокубковий трофей сезону у фіналі Ліги чемпіонів 10 червня у Стамбулі розіграють англійський «Манчестер Сіті» та італійський «Інтер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Наполі» вперше з часів Дієго Марадони став чемпіоном серії А.

Фото uefa.com

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