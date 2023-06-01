Ексклуб Коноплянки зруйнував міф про непереможність Моуріньо у фіналах: відеоогляд вирішального матчу Ліги Європи

У середу, 31 травня, у Будапешті відбувся перший єврокубковий фінал сезону-2022/2023. У вирішальному матчі Ліги Європи, яку минулого сезону виграв німецький «Айнтрахт», зійшлися представники Іспанії та Італії.

Ліга Європи. Фінал

«Севілья» (Іспанія) — «Рома» (Італія) — 1:1 (Манчіні, 55, у свої ворота — Дібала, 35). По пенальті — 4:1.

Вирішальне протистояння у столиці Угорщини було цікаве «нейтральним» уболівальникам насамперед тим, чия переможна серія перерветься у битві на «Пушкаш Арені» — «Севільї», яка виграла раніше усі шість своїх фіналів у Лізі Європи (Кубка УЄФА), або наставника «Роми» Жозе Моуріньо, який незмінно брав трофей, потрапляючи у фінал (з «Порту» 2003-го у Кубку УЄФА та 2004-го у Лізі чемпіонів, з «Інтером» 2010-го у Лізі чемпіонів, з «Манчестер Юнайтед» у 2017-му в Лізі Європи та з «Ромою» у Лізі конференцій у 2022-му).

На жаль, у день фіналу сталися сутички фанатів «Севільї» з уболівальниками… польського «Шльонська» (не «Роми»!). У хід пішли підручні предмети, в тому числі стільці ресторанів і кафе. Як виявилося, у них даня неприязнь. От поляки й підтягнулися, тим паче, що від Вроцлава до Будапешта не так далеко, як до Севільї — якихось 700 км.

У дуелі «непереможних» Моуріньо знову намагався взяти своє і виграти свій 27-й (!) трофей у тренерській кар'єрі (а починав португалець, який ніколи не грав на серйозному рівні, перекладачем у англійця Боббі Робсона в «Порту»). Але на м'яч аргентинця Дібали у першому таймі іспанці після перерви відповіли… автоголом Манчіні. У основний та додатковий час суперники, які заробили на обидві команди 13 (!) жовтих карток, рахунок на табло змінити не зуміли.

Третій сезон поспіль доля головного трофею Ліги Європи вирішувалася у серії післяматчевих пенальті. І в «лотереї» завдяки хибам римлян Манчіні та Ібаньєса сильнішими виявилися футболісти «Севільї» — 4:1. Сьомий фінал Ліги Європи колишнього клубу Євгена Коноплянки — сьомий тріумф! А заразом путівка до групового турніру Ліги чемпіонів. Міф про непереможність Жозе Моуріньо у фіналах зруйновано…

Нагадаємо, що ще два фінали єврокубків відбудуться 7 та 10 червня. У вирішальному протистоянні Ліги конференцій у Празі зійдуться англійський «Вест Хем» та італійська «Фіорентина», а тріумфатор Ліги чемпіонів визначиться у Стамбулі в іншій англо-італійській дуелі — між «Манчестер Сіті» та «Інтером».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Рома» у півфіналі Ліги Європи пройшла німецький «Байєр».

Фото uefa.com

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