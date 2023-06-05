Гроші у ТікТок: як українцям заробити до 30 тисяч доларів у соцмережі
Усі блогери мріють стати відомими і заробляти гроші, розповідаючи про свої захоплення, але поки що не багатьом вдалося перетворити свою мрію у реальність. Втім, соціальна мережа ТікТок запровадила експеримерт з монетизацією контенту, який може принести блогерам додатковий дохід.
Про це пише Pro Гроші з посиланням на Businessinsider.com.
Який прибуток у ТікТок блогери мають прямо зараз
Прямі трансляції — найкращий спосів заробити гроші у соціальній мережі. За один прямий ефір можна отримати від 20 до 300 доларів, і навіть більше. Рекорсменом у цьому сегменті є австралієць Джейкі Боем, який транслював свій сон і заробив на цьому 34 тисячі доларів.
Фонд творців
Creator Fund — один з вбудованих інструментів монетизації. Гроші отримують блогери з аудиторією у 10 тисяч підписників, якщо іх контент набрав100 тисяч переглядів впродовж місяця.
Розмір виплат зараз 2 — 3 центи за тисячу переглядів. Блогери-мільйонники можуть заробляти у такий спосіб від 9 до 40 доларів на день.
TikTok Effect Creator Rewards
У фонд творців ефектів доповненої реальності TikTok свого часу вклав інвестував 6 мільйонів доларів.
Виплати становлять від базової плати від 700 до 14 тисяч доларів, але лише за ті ефекти, які з'явилися в 500 тисячах відео.
Заробляти на цьому можуть лише 18-річні жителі США, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії та Німеччини.
Спонсорство і реклама
Доходи можуть бути кардинально різними — від сотень до десятків тисяч доларів. Усе залежить від популярності блогера.
Наприклад, Алекс Охеда, який досяг позначки у 8 мільйонів підписників, міг заробити до 20 тисяч на одному відео. Бренди також доволі часто платять кілька сотень доларів за пости про свої продукти.
Нагадаємо, що ТікТок активно розвивається в Україні: багато хто з молодих українців поліпшують свій добробут, публікуючи матеріали на різну тематику, в тому числі і кулінарні рецети, які швидко набирають шалену кількість переглядів.186
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