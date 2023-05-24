Український медик-блогер навчає іноземних колег зі всього світу та демонструє їм кадри звірств окупантів

Стоматолог, спікер міжнародного рівня та волонтер Назарій Михайлюк провів навчання для колег у Хорватії. Нещодавно він повернувся зі стоматологічного конгресу у Литві. На кожному виступі Назарій нагадує іноземним колегам про війну та наслідки російської агресії. Закликає не забувати про це, бо війна все ще триває.

- Розповідати про війну не важко, я вважаю, що це необхідно. Для людей, які не проживають в Україні, війна тут здається якимось фільмом, про який іноземці час від часу чують у новинах або читають в інтернеті. Останнім часом кількість новин про Україну зменшилась. Саме тому можливість розповідати це все зі сцени для мене як лектора є дуже важливою. Багато хто з них хочуть долучитися та підтримати Україну. Хтось морально, хтось намагається підтримати фінансово, дуже важливо цих людей інформувати, — розповів «ФАКТАМ» Назарій Михайлюк.

Нещодавно Назарій Михайлюк став амбасадором благодійної ініціативи «Збережи усмішку». Ця акція була розпочата в січні цього року та має наступні цілі: чек-ап (комплекс медичних оглядів і досліджень, що визначає стан здоров'я людини на поточний період — Авт.), лікування та профілактика карієсу у 5000 дітей шкільного віку з родин переселенців та військових. Назарій Михайлюк закликає небайдужі клініки та лікарів долучатись до цієї ініціативи, адже багато хто з переселенців та військових не має змоги якісно пролікувати своїх дітей.

- Наразі ми маємо залучених 20 клінік та пролікованих 350 дітей. Якби більше клінік доєдналось до цієї ініціативи, ми би мали змогу пролікувати швидше цю кількість та продовжити проект далі, — додає Михайлюк.

Раніше «ФАКТИ» писали, що батько загиблого героя віддав значну суму на облаштування комп’ютерного класу на честь сина.

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