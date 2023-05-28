Язик «Пташине молоко»: такий ніжний, що просто тане у роті (відео)
Українці дуже люблять страви з язика — їх подають на святковий стіл як закуску, або ж на гаряче. Саме рецепт гарячої страви з яловичим язиком запропонувала приготувати відомий блогер Наталія Калніна, давши їй незвичайну назву — «Пташине молоко».
Адже головний секрет смаку тут у білому соусі, приготованому на основі вершків і грибів.
Отже, візьміть:
- язик яловичий — 1 кг
- воду — 2 літри
- сіль — 1 ст. (без гірки)
- моркву — 1 шт
- цибулю — 2 шт.
Хід приготування
Варимо яловичий язик не менше 2 год, додаємо цибулю, моркву, солимо і в арим ще 40 хвилин.
Важливо: щоб бульйон вийшов прозорим, кришку до кастрюлі потрібно тримати прочиненою, вогонь не повинен бути сильним.
Готовий язик опускаємо в ємність з холодною водою для остигання, після чого знімаємо плівку.
Очищений язик нарізаємо гострим ножем на пластини, 100 г цибулі нарізаємо кубиками , також ріжемо гриби (краще використовувати білі, але можна взяти і шампіньйони).
На пательні жаримо гриби з цибулею, додаємо вершки, сіль за смаком і чорний перець.
Викликаємо в сковороду скибочки язика , посипаємо зеленню і гасимо ще 3 хвилини .
Смачного!
Зверніть увагу і на рецепт салату " Рвана курочка « — теж з цибулею і грибами.120
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram