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Язик «Пташине молоко»: такий ніжний, що просто тане у роті (відео)

19:50 28 травня 2023
Готова страва

Українці дуже люблять страви з язика — їх подають на святковий стіл як закуску, або ж на гаряче. Саме рецепт гарячої страви з яловичим язиком запропонувала приготувати відомий блогер Наталія Калніна, давши їй незвичайну назву — «Пташине молоко».

Адже головний секрет смаку тут у білому соусі, приготованому на основі вершків і грибів.

Отже, візьміть:

  • язик яловичий — 1 кг
  • воду — 2 літри
  • сіль — 1 ст. (без гірки)
  • моркву — 1 шт
  • цибулю — 2 шт.

Хід приготування

Варимо яловичий язик не менше 2 год, додаємо цибулю, моркву, солимо і в арим ще 40 хвилин.

Важливо: щоб бульйон вийшов прозорим, кришку до кастрюлі потрібно тримати прочиненою, вогонь не повинен бути сильним.

Готовий язик опускаємо в ємність з холодною водою для остигання, після чого знімаємо плівку.

Очищений язик нарізаємо гострим ножем на пластини, 100 г цибулі нарізаємо кубиками , також ріжемо гриби (краще використовувати білі, але можна взяти і шампіньйони).

На пательні жаримо гриби з цибулею, додаємо вершки, сіль за смаком і чорний перець.

Викликаємо в сковороду скибочки язика , посипаємо зеленню і гасимо ще 3 хвилини .

Смачного!

Зверніть увагу і на рецепт салату " Рвана курочка « — теж з цибулею і грибами.

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