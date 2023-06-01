Без гарантій безпеки є лише гарантії війни: Зеленський пояснив бажання України стати членом НАТО

Цей рік для рішень, тому Україна очікує отримати запрошення на вступ до НАТО та чітке рішення щодо вступу в ЄС.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові.

«Нещодавно один китайський журналіст спитав мене: Чому НАТО? Відповідь проста: коли гарантій безпеки немає, є лише гарантії війни. Ми не чули про можливість створення безпекового альянсу Китай+НАТО+Україна. Але нам потрібен мир, справедливий мир», — заявив він.

Президент додав, що Україна готує саміт миру для реалізації української формули миру.

«Цей рік для рішень. Влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства в НАТО. Восени потрібне чітке рішення щодо нашого вступу в ЄС. Готуємо й саміт миру, який спрямує світову більшість до реалізації нашої формули миру. І це глобальна потреба», — заявив він.

Крім того, Зеленський запевнив, що позитивні рішення для України стануть позитивними для всіх.

«Час настав і сумніви мають зникнути. Позитивні рішення для України стануть позитивними рішеннями для всіх. Безпековою основою. Очевидно — для Молдови. Це дуже важливо. У перспективі — для Грузії. Не маю сумнівів, що й з часом і для білорусі. А отже і для європейського миру. Бо для агресії проти когось у Європі не залишиться жодного окопу сумнівів», — підкреслив президент.

Також у своєму виступі очільник держави висловився про те, що Європа потребує повноцінного захисту від російського терору. Тому потрібно зробити усе, щоб запобігти загибелі українців від обстрілів рф.

«Серед нас немає тих, хто не знає яких рішень потребує зараз Європа. Перше — повноцінний захист від російського терору. Як на землі, так і в небі. Цієї ночі російські ракети забрали ще три життя в нашій столиці у Києві… Загинула одна дитина — на додачу до сотень, убитих російським терором раніше», — сказав Зеленський.

За словами президента, нині два вирішальних компоненти для перемоги над рф. Перший — це коаліція Patriot, для того, щоб захистити Україну від балістичних ракет. Другий — це коаліція сучасних винищувачів, яка доведе, що в терору проти наших міст немає шансів.

«І я дякую тим, хто допомагає, тим, хто розуміє, що швидкість формування цих двох коаліцій — Patriot та винищувачів — це буквально прискорення миру», — підкреслив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на саміті у Кишиневі заявив, що Україна готова вступити до НАТО, проте очікує, коли НАТО буде готовий прийняти Україну.

Попри те, що на Заході наразі немає ознак втоми від України й країни НАТО разом з усім демократичним світом продовжують надавати нашій країні підтримку, питання щодо вступу України до Альянсу дуже чутливе. В ньому у Заходу немає спільної позиції.

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