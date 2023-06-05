Виплати продовжено: одна з країн ЄС відновила безкоштовне розміщення українців

В Латвії, де під час війни знайшли притулок багато наших земляків, продовжили виплати за розміщення українських біженців до кінця 2023 року

Відповідні поправки Сейм ухвалив 1 червня, повідомляє lsm.lv.

Продовження заходів підтримки означає, що українці, які рятуються від війни, не залишаться без даху над головою. Хоча неурядові організації пропонували продовжити програму допомоги на термін дії Директиви ЄС про тимчасовий захист українців до березня 2024 року, влада виходила із планування бюджету на 2023 рік.

За даними МВС, у Латвії залишаються 32 тисячі українців, хоча прибуття в країну триває. Право на тимчасове розміщення біженці одержують від 60 до 120 днів залежно від муніципалітету, а на продовольчу допомогу — 30 днів. Сім'ї, які приймають українців, отримують 100 євро на місяць за одну людину та 50 євро на кожну наступну людину.

Також для біженців безкоштовний регіональний транспорт. Наприклад, без оплати українці можуть їздити у міському транспорті Риги.

Уряд Латвії 18 квітня затвердив зміну правил навчання дітей українських біженців. Школи можуть забезпечити дітям плани індивідуального навчання, щоб допомогти їм краще засвоювати навчальний матеріал латиською.

Як повідомляли «ФАКТИ», у травні в українців виникли проблеми з перетином кордонів Латвії та Естонії. Йшлося про тих людей, які намагались потрапити до цих країн через білорусь та росію.

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