«Перейменують у Залужне»: нардеп Безгін про «декомунізацію» в Харківській області

Село Ватутіне у Харківській області перейменують у Залужне. Таке рішення ухвалив комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці член комітету, народний депутат від партії «Слуга народу» Віталій Безгін. Він є головою підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою, відповідно, перейменування є сферою відповідальності його підкомітету.

«Дерусифікація назв населених пунктів в Україні триває! Підтримали цілий пакет змін назв, серед якого варто виокремити одну: Ватутіне (Харківська область) буде перейменоване на Залужне!» — написав Безгін.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що Віталій Безгін у 2020 році оформив довіреність на свою рідну тітку, громадянку росії і членкиню партії «єдина росія» Галину Герасимову, для продажу отриманої у спадок квартири в окупованому Криму, а саме — в місті Євпаторія, за російським законодавством. Також повідомлялось, що Безгін нібито консультувався з цього питання з Національним агентством запобігання корупції та воно дало рекомендацію продавати майно саме в такий спосіб. Офіційно в НАЗК не надавали цьому підтверджень. На думку головного редактора видання «Цензор» Юрія Бутусова, у діях Безгіна можна побачити порушення норм ст. 111−1 Кримінального кодексу України про колабораційну діяльність, а також ст. 436−2 про виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.

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