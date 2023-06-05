Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук депутата Київради Владислава Трубіцина, обраного від «Слуги народу». Він тричі не з'являвся на судові засідання у ВАКС і втік за кордон. Про це повідомляється у телеграм-каналі «Центра протидії корупції».

«Таке рішення (про оголошення в міжнародний розшук) ухвалили сьогодні судді Ігор Строгий, Олена Танасевич та Катерина Сікора. Депутат тричі не з'являвся на судові засідання у ВАКС, хоча попереджався про них належним чином. Прокуратура встановила, що 13 травня Трубіцин виїхав з України через пункт перетину „Рава Руська“ за закордонним паспортом. Випустили його на основі листа ГУР. Згодом стало відомо, що до ГУР з проханням відпустити Трубіцина звернулись ССО», — йдеться у повідомленні.

У ВАКС також повідомили, що суд зупинив судове провадження щодо Трубіцина. Його адвокат попросила відкласти засідання і дати їй додатковий час на ознайомлення зі справою. Клопотання про зміну запобіжного заходу планується розглянути наступного засідання — 12 червня. Окрім зміни запобіжного заходу, прокурор проситиме стягнути із Трубіцина заставу у розмірі майже 10 млн грн.

Нагадаємо, депутат Київради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин втік за кордон 13 травня. На момент перетину кордону він знаходився під заставою та був зобов'язаний з’являтись на засідання у Вищому антикорупційному суді, який розглядає справу щодо отримання Трубіциним хабаря у 1,39 млн гривень. Підставою для виїзду Трубіцина за кордон стала його діяльність як представника благодійного фонду «Рідна Оболонь», який він заснував із головою Оболонської РДА від «слуг народу» Кирилом Фесиком.

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