Мруть як мухи: у росії 18 людей пішли на той світ, отруївшись сурогатним сидром

У низці областей росії зафіксовано випадки масового отруєння алкоголем. Найбільше їх виявилося в Ульянівській області. Там 16 людей померли. Ще 35 опинилися у лікарні в критичному стані. Такі дані надав губернатор Ульянівської області Олексій Русскіх.

З'ясувалося, що всі жертви отруєння вживали напій «Містер Сідр», який продається на розлив.

Він став причиною отруєння в Новокуйбишевську Самарської області, де після його вживання померли дві жінки, та в Удмуртії. Там у критичному стані госпіталізовано чоловіка й жінку.

Слідчий комітет повідомив, що виробляв «Містер Сідр» самарський індивідуальний підприємець. Його вже затримали. На підприємстві проводять перевірку. За попередньою версією, горе-бізнесмен використовував замість етанолу метанол, який і спричинив масове отруєння. Тепер з'ясовується, до яких міст ще поставлявся сурогатний сидр.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у росії мобілізовані помирають ще до того, як їх відправлять на фронт, зокрема внаслідок вживання алкоголю.

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