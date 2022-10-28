Ворогів масово «знищує» оковита: черговий мобілізований помер у військовому таборі

Мобілізовані в росії помирають ще до того, як їх відправляють на фронт. Деякі здійснюють суїцид, інші гинуть за нез'ясованих обставин, пише «Медуза». У росії повідомили про ще одного мобілізованого окупанта, який поповнив список «небойових втрат». У військовому таборі в новосибірську помер мобілізований житель російської Туви.

За повідомленням місцевої влади, попередньо йдеться про подію зі смертельними наслідками через вживання спиртних напоїв.

Місце смерті не називають, але відомо, що мобілізованих із різних регіонів Сибіру звозять у табір на території новосибірського вищого військового командного училища в Академмістечку.

Чиновники стверджують, що «ведеться слідство», але за якою статтею порушено кримінальну справу, не вказується.

До слова, на початку жовтня на території новосибірського вищого військового командного училища знайшли труп мобілізованого з новосибірської області. Кримінальну справу було порушено 3 жовтня за статтею «вбивство». Раніше там загинув 35-річний мобілізований із Братська Олександр Колтун. На похороні його родичі помітили у покійного явні сліди пияцтва. Телефоном говорили, що він помер від неякісного алкоголю, що він кілька днів там пив. Зараз говорять про серцеву недостатність…

За даними пропагандистських ЗМІ, на базі новосибірського вищого військового командного училища розміщують мобілізованих із новосибірської, іркутської областей, красноярського краю та ще двох регіонів. Повідомлялося, що через великий потік, частину мобілізованих деякий час розміщували в одному з місцевих будинків культури. Вони зазначають, що загалом уже відомо про 41 загиблого мобілізованого росіянина. І частина з цих втрат — небойові.

Нагадаємо, під Херсоном мобілізовані рашисти вбили свого командира і дружно здалися в полон.

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