У НБУ заперечують, що вимагали від банків інформацію щодо платежів усіх клієнтів

У Національному банку України спростували інформацію щодо щотижневого збору даних відносно всіх платежі фізичних осіб.

«У листі НБУ, який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб. Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб», — йдеться у повідомленні.

Нацбанк зазначає, що з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг — юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.

Стосовно листа, який був надісланий банкам, в НБУ зазначили, що він був нагадуванням, мета якого — звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах.

«Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс „Страна.юа“ з провокаційно недостовірною його інтерпретацією», — зазначили в НБУ та додали, що аналіз узагальненої інформації дав змогу Національному банку виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема, обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу.

Нагадаємо, що Нацбанк нещодавно встановив надавачам платіжних послуг вимогу застосувати посилену автентифікацію користувачів під час отримання ними дистанційного доступу до рахунків; ініціювання дистанційної платіжної операції; будь-яких інших дій у разі підозри вчинення шахрайства чи інших неправомірних дій (або існування такого ризику).

Фото Pixabay

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