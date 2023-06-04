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НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів: що контролюватимуть

19:16 4 червня 2023
Банківська картка

Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень.

Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін» .

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Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в інтернеті
  • Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).

Раніше заступник голови НБУ Олексій Шабан заявляв, що 86% від загальної кількості випадків шахрайства минулого року припало на інтернет, 14% - на торгові мережі та банкомати.

Фото Pixabay

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