НБУ ввів нові правила оплати послуг банківськими картками: «процедура» стала складнішою

В Україні шахраї вигадують різноманітні схеми, аби отримати доступ до банківських карток громадян та вкрасти гроші. З метою зниження ризиків шахрайства НБУ встановив до надавачів платіжних послуг вимогу застосувати посилену автентифікацію користувачів.

Як зазначають у Нацбанку, надавачі платіжних послуг зобов’язані застосовувати посилену автентифікацію користувачів під час:

отримання ними дистанційного доступу до рахунків;

ініціювання дистанційної платіжної операції;

будь-яких інших дій у разі підозри вчинення шахрайства чи інших неправомірних дій (або існування такого ризику).

«За результатами процедури посиленої автентифікації користувача надавач платіжної послуги має створити унікальний код автентифікації, який дає змогу пов’язувати операцію на певну суму і конкретного отримувача. Цей код повинен прийматися надавачем платіжних послуг щоразу під час отримання користувачем доступу до рахунку, ініціювання дистанційної платіжної операції тощо», — йдеться у повідомленні.

В НБУ підкреслили, що якщо раніше під час онлайн-розрахунків було достатньо інформації про платіжну картку і одноразового пароля, то тепер необхідно буде використовувати як мінімум два елементи захисту.

Вимоги відповідної постанови правління Нацбанку поширюються на всіх надавачів платіжних послуг: банки, платіжні установи, філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, оператори поштового зв’язку, надавачі нефінансових платіжних послуг, а також на НБУ, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що раніше експерти Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги надали громадянам поради щодо того, як діяти, якщо з банківської картки несанкціоновано списали кошти.

Фото Pixabay

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