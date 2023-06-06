Катерина Бужинська та Михайло Грицкан передали мільйон гривень на потреби ЗСУ

На своєму прикладі співаки доводять, що музика наближає перемогу. За сім аншлагових концертів вдалось зібрати цю суму для українських солдат.

24 травня стартував Всеукраїнський благодійний тур «Воля» народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста України Михайла Грицкана.

З аншлагами пройшли концерти у семи містах України — Хмельницький, Вінниця, Чернівці, Коломия, Львів, Трускавець, Івано-Франківськ. Також в рамках туру вже відбулись спільні концерти Михайла Грицкана та Катерини Бужинської в Європі, в таких країнах: Мальта, Італія, Іспанія, Німеччина, Болгарія, Чехія. Під час кожного концерту відбувається благодійний аукціон, всі кошти від якого в повному обсязі передаються на потреби ЗСУ. Конкретно на дрони для навчального центру аеророзвідки, на 46 десантно-штурмову бригаду, на 10 окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс», в якій служить рідний брат Катерини.

«Не шкодуйте своїх грошей для наших захисників в той час, коли вони не шкодують свого життя», — зауважила Катерина Бужинська під час проведення благодійного аукціону.

До речі, прапор окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Катерина Бужинська подарувала послу України в США Оксані Маркаровій, знаходячись у Вашингтоні. Тепер його можна побачити як інсталяцію в Українському домі у столиці США.

На сьогоднішній день з концертів за участю Михайла Грицкана та Катерини Бужинської було спрямовано на допомогу України понад мільйон гривень.

«Ми, українці, здивували світ. Для нас головне — не зібрати мільйон, а головне — відчути, що кожна гривня наближає перемогу», — так Михайло Грицкан пояснює, що мотивує всю країну допомагати.

І це тільки початок туру. Артисти з концертами в червні відвідають Рим, Відень, Прагу. Заплановані також концерти в Канаді, Аргентині та Австралії. В Україні концерти пройдуть в Черкасах, Одесі, Києві. І вже восени відбудеться друга велика частина всеукраїнського благодійного туру «Воля» іншими регіонами країни.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Горбунов, Пономарьов та Дзідзьо зібрали вражаючу суму для ЗСУ.

На фото: Катерина Бужинська та Михайло Грицкан

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