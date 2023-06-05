Горбунов, Пономарьов та Дзідзьо зібрали вражаючу суму для ЗСУ

Телеведучий Юрій Горбунов разом зі співаками Олександром Пономарьовим та Дзідзьо, які вирушили в благодійний тур Україною, на своїх концертах збирають кошти для наших захисників та вимушених та переселенців.

Вони виступили у Харкові, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому. Окрім концертів, вони влаштовували благодійні вечері та аукціони та зібрали вражаючу суму. Горбунов розповів про це в інстаграмі та розкрив суму, яку вдалося зібрати.

«Наш концертний тур містами України продовжується! Наші благодійні вечері -аукціони відбулись у Львові, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому! Ми зібрали на ЗСУ і внутрішньо переміщених осіб України шість мільйонів 863 тисяч гривень! Пишаємося вами, щедрі українці! Тільки разом ми сила! Тільки разом ми допоможемо нашим захисникам і захисницям, наблизити перемогу! Далі буде! Слава Збройним силам України! Слава Україні!», — розповів Юрій.

Раніше Олександр Пономарьов висловився про Світлану Лободу та зазначив, що співачка своїми вчинками є прикладом для інших.

Дзідзьо також дає сольні концерти та виступає за кордоном на підтримку України.

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