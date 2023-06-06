«Рівень води в Дніпрі та водосховищі зрівнялись. В нормальному стані в водосховищі він на 16 метрів вище»: журналіст з Нової Каховки

- На середину дня вівторка Каховська ГЕС уже повністю затоплена — вона під водою, — розповів «ФАКТАМ» один найвідоміших журналістів Нової Каховки Олександр Гунько, якому вдалося виїхати на підконтрольну українській владі територію.- Рівень води в Дніпрі та водосховищі зрівнялись (в нормальному стані в водосховищі він на 16 метрів вище). В Новій Каховці найближчі від Дніпра вулиці, зокрема Дніпровський проспект підтоплені. Вже під водою половина першого поверху міського палацу культури. В будівлі мерії, яка заходиться навпроти палацу культури, затоплює перший поверх. Цілком можливо, що вода дійде аж до п’ятої вулиці від берега. Далі за нею знаходиться високовольтний коридор, по якому проходять чотири лінії електропередач, які йдуть на Крим. Далі — новий мікрорайон. Він на кучугурами, тому до нього, думаю, вода не дійде. Щодо старого району міста, то, певно, сильно його не підтопить — вода має просто проноситися повз нього. А нижче за течією вона вже затоплює дніпровські плавні, протоки і підтоплює села і селища — ті, які знаходяться на пологому лівому березі: Основа, Дніпряни, Орсунка, і далі — Кринки, що перед самими Олешками. Правий берег високий, його не має зачепити.

Слід розуміти, що Нова Каховка знаходиться безпосередньо біля Каховської ГЕС: уявіть, греблю, а до першої будівлі від неї (райвідділу поліції) метрів 500. До речі в 1952 році селище будівельників і енергетиків, які звели Каховську ГЕС, було названо Нова Каховка.

- Скільки людей можуть постраждати від штучної повені?

- Тисяч десь 50−70.

- Виходить, що названі вами села густонаселені?

- Так, густонаселені. Зазначу, що більшість населення Нової Каховки виїхало — відсотків 80. А от в селах лишилась приблизна половина мешканців, бо люди там прив’язані до своїх господарств, землі та й репресій в селах було менше.

Серед багатьох версій того, навіщо окупанти підірвали греблю, я більш схиляють до тої, за якою, вони хотіли зруйнувати невелику ділянку, щоб швидше стікала вода. Але, як то кажуть, передали куті меду і сталося те, що сталося.

- На скільки кілометрів вниз по течії від ГЕС розіллється вода?

- До Херсону — десь на 60 кілометрів. А далі попрямує в бік Миколаєва і через лиман — в Чорне море.

- Гребля ГЕС — надзвичайно потужна споруда. Певно, всю її не підірвали?

- Так, не всю. Росіяни вже давно завозили вибухівку в машинний зал (там розміщено турбіни). Там, як я розумію, й підірвали. Вибухівки було дуже й дуже багато.

- Окрім машинної зали, окупанти замінували й шандори, — додав журналіст з окупованої Каховки Олег Батурин, якому також вдалося виїхати на підконтрольну українській владі територію. — Восени вони підірвали частину шандорів, і активно продовжили мінувати машзал. Зауважу, про сценарій підриву греблі Каховської ГЕС експерти говорили давно. Спілкуюсь з мешканцями багатьох населених пунктів, в тому числі з моїми родичами, які живуть біля Херсону на лівобережжі в тимчасово окупованому селі. Вони зараз в паніці, переживають за своє життя і майно. На жаль рівень води сильно піднявся не тільки в Дніпрі, але й в річці Інгулець.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як в світі реагують на підрив Каховської ГЕС.

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