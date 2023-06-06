Дніпром пливуть будинки: наслідки катастрофи в Новій Каховці (відео)

Після підриву рашистами Каховської ГЕС під загорозою затоплення опинилися близько 80 населенних пунктів, на Херсонщині проводять евакуацію.

«Велика вода» вже накоїла лиха. У мережу викладають відео з наслідками катастрофи. Зокрема, будинок, що пливе Дніпром.

Центр Нової Каховки.

«Нова Каховка» публікує фото затоплених вулиць.

Як виглядає Нова Каховка з висоти пташиного польоту.

Так підтопило Херсон.

В «Укргідроенерго» заявляли, що станція відновленню не підлягає і що вода прибуватиме ще чотири дні.

Фото — скріншот

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