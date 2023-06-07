Перша середа червня — чудовий час для саморозвитку та навчання, а також пізнання своїх сильних сторін, вважають астрологи.

Сьогодні багатьом знакам зодіаку варто бути відкритими для нових ідей та викликів, які приходять до них. Також зірки рекомендують стати терплячими та гнучкими — сьогодні саме ці якості допоможуть досягти успіху, пише Ukr.Media.



Овен

Вдалий плідний день, можна багато чого досягти. Імовірні успіхи в роботі, багато Овнів зможуть укласти вигідні угоди, знайти нових партнерів та домовитися з ними про співпрацю. Ваші професійні якості не залишаються непоміченими, вам вдасться завоювати повагу та симпатію керівництва.

Можна укладати угоди, зокрема великі, робити покупки, підписувати договори. Буде можливість вирішити сімейні проблеми, які останнім часом непокоїли ваших близьких. Друга половина дня обіцяє цікаві знайомства.

Телець

Чудовий день, можна багато чого досягти, якщо діяти рішуче і не витрачати час даремно. Ви впевнені у своїх силах, рішучі та налаштовані конструктивно — це допомагає завоювати симпатії оточення, знайти нових союзників. Хоча ваші професійні якості виходять на перший план, особисті теж не залишаються непоміченими, можливий, початок службових романів.

Можливі фінансові надходження, зокрема несподівані, можливі успішні покупки. Друга половина дня підходить для фізичної праці, а також для занять рукоділлям, кулінарії, роботи по дому.

Близнюки

Зірки на вашому боці, і цим варто скористатися, щоб спробувати досягти давно поставленої мети. Буде можливість знайти застосування своїм знанням та навичкам, а також талантам, про які оточенняне здогадується. Не дивуйтеся, якщо до вас буде прикута загальна увага, використовуйте її у своїх інтересах.

Не виключені незвичайні, дивовижні події, які якщо і не змінять ваше життя, то змусять вас по-новому подивитись те, що відбувалося останнім часом, допоможуть визначитися з подальшими діями.

Рак

Слушний день для рішучих вчинків, важливих справ, реалізації ідей, до яких ви раніше не наважувалися підступитися. Не втрачайте впевненості в собі, що б не відбувалося: попри окремі неприємності та дрібні непорозуміння, ви досягнете успіху.

В особистих відносинах переважає вплив позитивних тенденцій. Ви чудово ладнаєте з людьми, які вам дорогі, подобаєтеся новим знайомим, знаходите спільну мову з тими, з ким останнім часом часто сварилися. Друзі та близькі із задоволенням допоможуть вам у будь-яких справах.

Лев

Ви зможете багато зробити для того, щоб змінити своє життя на краще, але для досягнення потрібного результату доведеться докласти багато зусиль. Не розраховуйте на легкі успіхи, не чекайте допомоги збоку; що раніше ви почнете діяти, то краще.

Дуже важливо не відволікатися на дрібні справи, не кидати розпочате тільки тому, що виникло нове завдання, яке потребує вирішення. Друзі та однодумці дають добрі поради, підказки, до яких варто прислухатися. У другій половині дня зосередьтеся на сімейних справах.

Діва

Є шанс досягти великих успіхів, вирішити важливі професійні завдання. Допомагає в цьому ваше вміння жити з різними людьми, знаходити до них підхід, справляти хороше враження на тих, хто бачить вас вперше. Не соромтеся розповідати про свої успіхи та досягнення, таланти та вміння — розумна самореклама нікому не здасться нав'язливою.

У другій половині дня можливі легкі нездужання. Бажано скоротити навантаження, поберегти себе. Вечірня прогулянка дозволить уникнути безсоння та головного болю, а якщо ви відправитеся на неї в компанії коханої людини, то ще й подарує масу позитивних емоцій.

Терези

Будьте обережнішими у першій половині дня — це складний, напружений час; ймовірність помилок дуже велика. Пізніше вплив позитивних тенденцій посилюватиметься. Вдасться знайти вирішення багатьох проблем, покласти край непорозумінням, які останнім часом затьмарювали ваше життя. Можливі незначні фінансові втрати, але засмучуватись через них не варто — незабаром вдасться поповнити бюджет.

День добре підходить для спілкування з молодими жінками: вони будуть і помічницями, і порадницями, і чудовими компаньйонками. Ви і з чоловіками ладнаєте непогано, але для цього потрібно більше терпіння та поблажливості.

Скорпіон

День хоч і неспокійний, але непоганий. Ви здатні впоратися з будь-якими труднощами і проблемами. Для цього знадобляться незвичайні вчинки, нестандартні рішення, винахідливість, якої у вас не бракує. Будь-які ділові питання краще обговорювати в розслабленій, невимушеній обстановці.

Друга половина дня — час, коли ви зможете проявити себе з найкращого боку, але для цього потрібно буде зосередитися, відкинути сумніви і тривоги. Упевненість у своїх силах і обґрунтований оптимізм необхідні, щоб досягти успіху.

Стрілець

Почніть день із вирішення невеликих практичних завдань, до яких останнім часом просто не доходили руки. Також у цей день можна довести до кінця раніше розпочаті справи, отримати відповіді на питання, що виникли напередодні. Середина дня приносить новини, які змушують хвилюватись. Не втрачайте здорового глузду; перевірте отриману інформацію, і потім починайте діяти.

Багато часу минає у розмовах, обговоренні проєктів, які не викликають у вас інтересу. Будьте терплячі, не давайте волі роздратуванню. Якщо у цей день виникнуть сварки та конфлікти, налагодити стосунки буде важко.

Козоріг

Сприятливий день з погляду роботи. Буде шанс якщо не піднятися кар'єрними сходами, то завоювати довіру та повагу людей, завдяки яким перед вами незабаром відкриються нові можливості. Вдалий день для вирішення фінансових та майнових питань, врегулювання розбіжностей із діловими партнерами та клієнтами.

У особистих відносинах не все йде гладко: ви надто зайняті, щоб приділити увагу близьким людям та їхнім проблемам, це призводить до закидів та образ. У другій половині дня буде особливо важко порозумітися зі старшими родичами.

Водолій

Складний день. Буде важко зберігати спокій, будь-яка дрібниця може вивести вас з рівноваги. Особливо складним буде ранок: у цей час Водолії особливо дратівливі і можуть посваритися з тими, з ким раніше добре ладнали. Не плануйте на цей час важливих зустрічей та серйозних переговорів, а також справ, що вимагають участі інших людей.

Друга половина дня проходить спокійніше, у вас з'являється можливість відпочити і відновити сили, зайнятися чимось приємним. Можливі маленькі подарунки, приємні сюрпризи.

Риби

Дуже сприятливий день для ділових переговорів, обговорення важливих питань, зустрічей на найвищому рівні. Добре проходять і публічні виступи, ви легко завойовуєте увагу слухачів; все, що ви кажете, викликає непідробний інтерес. Можна знайти нових союзників та однодумців, не виключений і початок романтичних стосунків.

Друга половина дня — сприятливий час для творчих експериментів, незвичайних справ та вирішення нестандартних завдань. Риби досягнуть успіхів, завдяки яким повірять у свої сили, наважаться взятися за складний та цікавий проект.

Також сьогодні не варто забувати, що 7 червня за Східним календарем — день Вогняної Мавпи, яку досить часто називають Мавпунею-Автолюбителькою.



Така Мавпочка — впевнена, енергійна, і при цьому позитивна істота. Вона не любить довгих роздумів, натомість вибирає дію. Щось довго чекати, обдумувати, планувати — явно не стиль Вогняної Мавпи.

Люди, які народилися у рік Вогняної Мавпуні-Автолюбительки, не намагаються підлаштуватися під моду і виглядати неприродньо для себе. Тому сьогодні варто робити дії, які вимагають мало роздумів, але багато фізичної активності.

Одну з таких мавпочок колись зустрів під час подорожі актор Юрій Ткач.

«Здивуйте свою половинку самостійно приготованою вечерею, але не дайте їй причину подумати, що це все заради нічної пристрасті. Зробіть вечір, проведений разом, максимально органічним та природнім, можете його повторити ще декілька разів», — радять знавці Східної астрології.

Сьогодні удача сприятиме таким професіям, як кур'єри, водії автомобілів «швидкої допомоги», таксисти тощо.

Раніше «ФАКТИ» наводили рекомендації на червень від відомої астрологині Марини Скаді. На її думку, в червні українцям краще зосередитися на питаннях, пов'язаних з грошима та власністю. Адже після дня Літнього Сонцестояння 21 червня всі фінансові проєкти отримають новий темп розвитку.

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