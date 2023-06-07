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Україна

Майже 900 окупантів, 37 артсистем і літак Су-25: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

8:45 7 червня 2023
РСЗВ

Розпочалася чотириста шістдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом минулої доби противник завдав 35 ракетних ударів із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Також ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала у відповідь 17 ударів по районах зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також, протягом минулої доби знищено російський штурмовик Су-25.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога.

В цілому втрати ворога за минулу добу склали:

- особового складу --212 030 (+880) осіб ліквідовано,

- танків — 3873 (+13) од,

- бойових броньованих машин — 7560 (+17) од,

- артилерійських систем — 3640 (+37) од,

- РСЗВ — 594 (+4) од,

- засобів ППО — 352 (+1) од,

- літаків — 314 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3219 (+7),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 6349 (+17) од,

- спеціальної техніки — 492 (+3).

Як повідомлялось, росіяни не покидають наміри повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Але військові експерти пишуть, що більшість дій окупантів у цьому напрямку не мають того результату, на який ворог сподівається. Так після виведення найманців «Вагнера» з Бахмута російські війська, які туди зайшли, втратили гнучкість.

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