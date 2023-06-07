Майже 900 окупантів, 37 артсистем і літак Су-25: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста шістдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом минулої доби противник завдав 35 ракетних ударів із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Також ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала у відповідь 17 ударів по районах зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також, протягом минулої доби знищено російський штурмовик Су-25.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога.

В цілому втрати ворога за минулу добу склали:

- особового складу --212 030 (+880) осіб ліквідовано,

- танків — 3873 (+13) од,

- бойових броньованих машин — 7560 (+17) од,

- артилерійських систем — 3640 (+37) од,

- РСЗВ — 594 (+4) од,

- засобів ППО — 352 (+1) од,

- літаків — 314 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3219 (+7),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 6349 (+17) од,

- спеціальної техніки — 492 (+3).

Як повідомлялось, росіяни не покидають наміри повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Але військові експерти пишуть, що більшість дій окупантів у цьому напрямку не мають того результату, на який ворог сподівається. Так після виведення найманців «Вагнера» з Бахмута російські війська, які туди зайшли, втратили гнучкість.

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