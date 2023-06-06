Рук не вистачає: росіяни залучають студентів медичних вузів до роботи у госпіталях, — Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 35 ракетних ударів із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Також ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що цієї ночі російські терористи здійснили черговий воєнний злочин — з метою недопущення просування наших військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. Внаслідок теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень», — йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 12 атак противника в районі міста Мар’їнка.

«Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 16 інших важливих цілей ворога», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на полі бою.

«У ворога на всіх напрямках, через велику кількість поранених, не вистачає медичного персоналу. Тому противник почав залучати студентів з медичних вузів російської федерації до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу. Зокрема, до Токмака Запорізької області на двадцятиденний термін прибули студенти з медичних вузів російської федерації для проходження медичного стажування в бойових підрозділах. У той же час, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Нещодавно, в населеному пункті Олексіївка Херсонської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь. Там перебуває близько 25 військовослужбовців медичного персоналу для лікування окупантів з пораненнями різного ступеню важкості», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», після підриву росіянами Каховської ГЕС був знищений зоопарк «Казкова діброва» в Новій Каховці. Врятувались лише птахи.

Фото: Генштаб ЗСУ

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