Російські війська в Україні втратили гнучкість після виведення найманців «Вагнера» з Бахмута, — британські військові експерти

Наприклад, підрозділи повітряно-десантних військ, колись відомі як елітні сили, тепер розгорнуті на лінії фронту в Бахмуті, йдеться в розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії про війну в Україні.

«Повітряно-десантні війська втратили значну частину свого „елітного“ статусу з моменту вторгнення, — зазначають експерти. — Російське командування, можливо, намагалося зберегти частину цих військ як резерв. Але, при розгортанні їх на лінії фронту в Бахмуті, всі російські сили тепер не здатні гнучко реагувати на виклики».

Місто Бахмут на сході України вже кілька місяців є ареною запеклих і дорогих боїв. З початку російської агресії проти України Міністерство оборони в Лондоні щодня публікує інформацію про перебіг війни, посилаючись на дані розвідки.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з волонтеркою Діаною Макаровою: «Ми жахнемось від цифри загиблих воїнів у цій війні, але мусимо встояти».

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