36.86 / 37.35 39.69 / 40.40
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Російські війська в Україні втратили гнучкість після виведення найманців «Вагнера» з Бахмута, — британські військові експерти

20:31 6 червня 2023
розбита російська техніка

Наприклад, підрозділи повітряно-десантних військ, колись відомі як елітні сили, тепер розгорнуті на лінії фронту в Бахмуті, йдеться в розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії про війну в Україні.

«Повітряно-десантні війська втратили значну частину свого „елітного“ статусу з моменту вторгнення, — зазначають експерти. — Російське командування, можливо, намагалося зберегти частину цих військ як резерв. Але, при розгортанні їх на лінії фронту в Бахмуті, всі російські сили тепер не здатні гнучко реагувати на виклики».

Місто Бахмут на сході України вже кілька місяців є ареною запеклих і дорогих боїв. З початку російської агресії проти України Міністерство оборони в Лондоні щодня публікує інформацію про перебіг війни, посилаючись на дані розвідки.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з волонтеркою Діаною Макаровою: «Ми жахнемось від цифри загиблих воїнів у цій війні, але мусимо встояти».

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Джим Хайнс

Помер дворазовий олімпійський чемпіон, який першим у світі пробіг 100-метрівку швидше, ніж за 10 секунд (відео)

Овочі на грядці

Полийте цим чудо-розчином сходи огірків: врожай точно збільшиться в 10 раз — неймовірно, але підживлення діє (відео)

суддя Олександра Брагіна

«Істинно вірую у Бога»: суд виправдав свою колегу-суддю, яка замість електронної декларації подала паперову

Путін

Екстрене звернення путіна: що сказали в кремлі з приводу загальної мобілізації в рф

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту