«Авто разом із загиблими хлопчиками і їхньою мамою вигоріло вщент»: у Бучанській громаді розповіли історії 10 дітей, яких вбила росія

Голова Бучанської громади Анатолій Федорук повідомив в соцмережі у День памʼяті про усіх загиблих дітей внаслідок російської агресії. 10 дитячих життів забрала країна-терорист під час окупації у Бучанській громаді. Першим 27 лютого 2022 року через вибух російського снаряду у Гаврилівці загинув 5-річний Іван Мороз.

«Ігореві Денчику було 15. Російські солдати розстріляли його 3 березня 2022 року, коли він вийшов із підвалу під власним будинком у Ворзелі, де переховувався з родиною та сусідами.

Катерині Шишкіній з Бучі теж було лиш 15. Дівчина померла в лікарні 3 березня 2022 року — від ран, отриманих внаслідок обстрілу військами рф автівки, у якій разом із родиною намагалася виїхати у безпеку. 15-річного Івана Іванова з Бучі російські військові вбили вранці 4 березня 2022 року біля села Мироцьке. Юнак з родиною намагався покинути захоплену окупантами сусідню Блиставицю, проте їхнє авто потрапило під прицільний обстріл".

9-річний Матвій та його 4-річний братик Клим Чікмарьови загинули у Бучі 5 березня 2022 року. Машину, у якій вони з батьками намагалися покинути місто, прицільно з БМП розстріляли нелюди. Авто разом із загиблими хлопчиками і їхньою мамою вигоріло вщент. Того ж дня в Бучі загинула й 14-річна Анна Міщенко з Бучі. Автомобіль, у якому дівчинка їхала разом із рідними та сусідами, росіяни розстріляли їх на вулиці Яблунській.

«9 березня 2022 року 12-річний Владислав Магдик отримав кульове поранення у груди. Росіяни обстріляли машину, у якій він з рідними намагався виїхати з окупованої Гаврилівки. Від отриманих ран хлопчик помер на місці. 14 березня при виїзді з села Здвижівка у безпечне місце загинув й 1,5 річний Тимур Козирєв, його родину розстріляли в автівці на трасі коло села Гавронщина. 15 березня від рук окупантів у Гаврилівці загинув ще й 3-річний Тимофій Козак».

Додамо, що за даними ювенальних прокурорів з початку повномасштабного вторгнення загинуло 484 дитини.

Раніше «ФАКТИ» писали, що російською ракетою в Умані вбиті мама та півторарічний малюк. Роман упізнав дружину по халату, а синочка — по кофтинці.

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