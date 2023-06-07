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Підрив Каховської ГЕС: у трьох областях заборонили ловити та продавати рибу

13:15 7 червня 2023
повінь

Жителям затоплених районів Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, які потерпають від катастрофи на Каховській ГЕС, заборонили ловити, продавати та їсти рибу. Є загроза захворювання на ботулізм.

Про це повідомив керівник Снігурівської МВА Іван Кухта.

У Миколаївській області провели районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через наслідки підриву дамби Каховської ГЕС.

За словами Кухти, у Снігурівській громаді спостерігається мор риби. Тому на території Снігурівської та Горохівської громад заборонили ловити та продавати рибу. Жителям рекомендують утриматися від споживання риби.

«Не наражайтеся на небезпеку. Адже деякі несвідомі мешканці вже почали реалізацію мертвої риби», — повідомив глава МВА.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що у наступні 3−5 днів у затоплених районах на півдні України через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу та вживати її категорично заборонено.

«Є ризик захворювання на ботулізм. В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій», — йдеться у повідомленні.

Фахівці зазначають, що серед симптомів ботулізму — болі в животі, блювання, діарея, підвищена температура тіла.

Крім того, МОЗ радить не пити та не використовувати воду з річок і криниць. Воду потрібно кип'ятити, навіть для миття фруктів та овочів. Також жителям постраждалих територій рекомендують:
- не споживати продукти, які були підтоплені (навіть консервацію);

- пити лише бутильовану воду;

- термічно обробляти всі продукти: варити, смажити чи пекти;

- ретельно мити руки з милом;

- не одягати речі, які були забруднені під час підтоплення.

На Дніпропетровщині також вже розпочався масовий мор риби, про який попереджали екологи.

Як повідомлялось, військові вважають, що окупанти підірвали Каховську ГЕС, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ та не дати нашим військовим найближчим часом зайти у Крим.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські нелюди скоїли злочин екоциду, найбільший за останні роки.

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