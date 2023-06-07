Відновлення Каховської ГЕС коштуватиме $ 1 млрд і може тривати 5 років

Минула доба з моменту підриву Каховської ГЕС, що призвело до затоплення величезних територій у нижній течії Дніпра.

Зараз відбувається пік витоку дніпровської води. Про це в інтерв’ю Forbes заявив керівник «Укргідроенерго» Ігоря Сирота.

Директор «Укргідроенерго» сподівається, що нижня водозливна гребля не підірвана, а якщо й підірвана, то вся вода зійде з водосховища. Без води залишиться більша частина трьох областей — Херсонської, Миколаївської та Запорізької.

«Наразі у верхніх водосховищах ми будемо зберігати воду. Зараз 3−4 області будуть потерпати від нестачі води», — зауважив він.

Сирота заявив, що нову Каховську ГЕС побудують на тому ж місці вже після деокупації. Але відновлення може тривати 5 років та коштуватиме $ 1 млрд.

За його словами, водосховище буде спрацьовано до «мертвої точки», коли витік припиниться, приблизно за 4 доби. Затоплено буде 35−37 сіл.

За розрахунками фахівців, за 7−10 днів вся вода, яка прибула, відійде далі в море.

Каховська ГЕС підіймає рівень води у Дніпрі до 16 м та створює Каховське водосховище, з якого починається Каховський канал, Північно-Кримський канал та канал Дніпро-Кривий Ріг. Станція потужністю понад 300 МВт була побудована у середині 50-х років.

За інформацією Мінагрополітики, знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Катастрофа на Каховській ГЕС фактично залишила без джерела води 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% - у Запорізькій та 30% - у Дніпропетровській областях.

Негативні наслідки знищення станції будуть і для рибного господарства України.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок підриву вода почала затоплювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів. Вода дісталась й до Херсона.

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