Налякані, що ЗСУ можуть на плечах відступаючих зайти до Криму: Маломуж про причини підриву Каховської ГЕС

Підрив дамби Каховської гідроелектростанції, який спричинив катастрофу на півдні України, російськими окупантами був пов'язаний з можливим контрнаступом ЗСУ.

Про це багато говорилося в публічному просторі, його чекали з дня на день, в тому числі й на Херсонщині. І цим терактом ворог хотів запобігти йому.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

«Ворог і загалом керівництво Росії орієнтоване на те, що вони сьогодні вже не мають стратегічних перспектив наступальних операцій та переходять до оборони. Вони також розуміють, що зараз Україна визначає свої сектори наступальних операцій. І найголовніше — вони вважають, що південний коридор і прохід до Криму є для них стратегічно важливішими за схід нашої країни. Там вони ще мають пряму комунікацію з Росією, але тут, якщо українська армія проводить успішну наступальну операцію на Запорізькому, Херсонському напрямках, вона на плечах відступаючих може зайти до Криму, перерізавши Кримський міст та нейтралізувавши Чорноморський флот ракетами та безпілотниками», — вважає експерт.

За словами генерала, у ворога наразі залишилося лише три фактори, які він буде використовувати поетапно.

Це підрив Каховської ГЕС та затоплення регіону, далі підготовка до підриву Запорізької атомної електростанції та шантаж — це вже крайній варіант, оскільки це дуже чутлива тема для всього світу.

І третє — коли постане питання про кінець режиму, коли українська армія успішно наступатиме, це, звичайно, застосування ядерної зброї. Це суто гіпотетичний варіант, який є малоймовірним, зазначив Маломуж.

Генерал вважає, що у військовому форматі цей підрив не має для нас глобального значення. Так, вода затоплює певні регіони, можливо, на кілька днів це відкладає контрнаступ наших військ.

Але це також дає ЗСУ перспективи та переваги, вважає Маломуж, оскільки частина російських військ та укріплень також виявляється підтопленою. Деякі на окремих острівцях, напівзатоплені військові частини, споруди, укріпрайони, які вони робили довго, зараз виявилися відрізаними від основної частини. Це, звісно, обмежить їхні можливості маневру.

З іншого боку, це є поле діяльності України. ЗСУ можуть застосовувати тут вогневі засоби, знищуючи противника, або висаджувати десанти для проведення ефективних операцій. Причому ворог не матиме підкріплення та можливості кудись піти.

«Ще одна складова — наші перспективи. Ми можемо рухатися суходолом, де немає підтоплень, ми можемо форсувати Дніпро у певних місцях — там, де позиції росіян ослаблені. І, звичайно, ми можемо продовжити певні наступальні дії у підтоплених регіонах, коли за 3−5 днів вода спаде», — вважає генерал.

Він припускає, що підрив Каховської ГЕС може пригальмувати нашу наступальну операцію у певних секторах. Але не скасує наступу ЗСУ в цілому. А ворог, можливо, діяв на випередження — з переляку, через дезінформацію тощо.

Нагадаємо, за розрахунками фахівців, за 7−10 днів вся вода, яка прибула в результаті підриву Каховської ГЕС, відійде далі в море.

Катастрофа на Каховській ГЕС фактично залишила без джерела води 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% - у Запорізькій та 30% - у Дніпропетровській областях. Негативні наслідки знищення станції будуть і для рибного господарства України.

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