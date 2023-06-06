«росія підірвала бомбу масового екологічного ураження»: Зеленський про катастрофу на Каховській ГЕС

Президент України Володимир Зеленський назвав підрив росіянами Каховської ГЕС найбільшою рукотворною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Про це повідомив Офіс президента.

«На жаль, уже понад рік Росія контролює і дамбу, і всю Каховську ГЕС. Підірвати її якось ззовні — обстрілами — фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами й підірвана ними. Абсолютно свідомий, підготовлений вибух. Вони точно знали, що вони роблять. Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. Це справжній екоцид. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років. Це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії — поразка, яку ми все одно забезпечимо, — буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу», — йдеться у повідомленні президента.

За його словами, росія робить ставку на слабкість Європи.

«Проте хіба ми з вами не знаємо, а що ж постійно підживлює російський реваншизм? Що спонукає Москву намагатись і терором, і катастрофами, і корупцією, і шантажем узяти під контроль ту чи іншу частину Європи? Ми з вами це точно знаємо. Це віра господарів Росії в те, що Європа нібито проявить слабкість. Слабкість — це основна надія та ставка терористів. Більше жодної слабкості в Європі по відношенню до зла агресії! Більше жодної невизначеності щодо безпекових перспектив у Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен раш-саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору. І безперечно, це має забезпечити Вільнюський саміт НАТО», — зазначив Зеленський.

Президент України також звернувся до лідерів «Бухарестської дев’ятки».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як в світі реагують на підрив Каховської ГЕС.

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