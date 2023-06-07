Намагаються евакуюватися з Херсонської області під виглядом цивільних: стало відомо про дії диверсантів ворога

Після підриву ворогом Каховської ГЕС російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпра.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Як кажуть в Центрі, таким чином окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області.

Як відомо, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС у вівторок, 6 червня. Цього ж дня в ОК «Південь» зазначали, що російські війська усвідомили весь масштаб катастрофи і почали евакуюватися.

До зони затоплення потрапило близько 80 населених пунктів, близько 16 тисяч людей. На даний момент із Херсонської області відбувається евакуація. Затоплено частину Херсона та населені пункти, розташовані і на окупованій території. Загарбники вчора заявили про нібито «раптовий» підйом води та оголосили так звану «евакуацію», але за фактом місцеве населення там ніхто не евакуює.

Наразі відомо, що вода відтіснила позиції окупантів на 5 — 15 кілометрів углиб, тож вони змушені переміщувати свою техніку, вогневі позиції та підрозділи. При цьому в ОК «Південь» вказують на характерну ознаку підготовки до теракту — запровадження режиму тиші для військових засобів зв'язку вздовж лівого берега.

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