Переміщують техніку, вогневі позиції та підрозділи: стало відомо, як підрив ГЕС вплинув на окупантів

Після підриву 6 червня Каховської ГЕС у Херсонській області окупанти не можуть евакуюватись.

Про це 24 каналу розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, вода відтіснила позиції окупантів на 5 — 15 кілометрів углиб. Вони змушені переміщувати свою техніку, вогневі позиції та підрозділи.

«Частину техніки та людей вони втратили під цією великою водою, тому що навіть не довіряли один одному та не сповіщали про свої плани підрозділи. Характерною ознакою, що вони готували цей теракт, було те, що напередодні заглушили весь зв’язок вздовж лівого берега», — розповіла речниця.

Кількість техніки ворога, що залишилось під водою, з'ясовують.

За словами Наталі Гуменюк, російські диверсанти під виглядом цивільних можуть спробувати евакуюватись на правий берег. Але їм буде складно це зробити.

«Насамперед через площу розливу відстань між берегами значно збільшилась. Також човнів на лівому березі критична нестача. Росіяни навіть не можуть евакуювати самі себе, повивозити свої ж підрозділи, які позалишались на дахах будинків», — пояснила вона.

Як повідомляли «ФАКТИ», генерал Микола Маломуж вважає, що окупанти підірвали Каховську ГЕС, щоб відтермінувати контрнаступ ЗСУ та не дати нашим військовим зайти до Криму на плечах відступаючого ворога.

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