Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС: на Херсонщині розпочато евакуацію (відео)

У ніч проти вівторка, 6 червня, російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС, дамба якої частково підривалася загарбниками восени минулого року.

Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення.

В МВС наголошують, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Львово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон — острів Корабел.

Людям з небезпечних районів необхідно:

вимкнути всі електроприлади;

взяти документи і речі першої необхідності;

подбати про близьких і домашніх улюбленців;

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища президент України Володимир Зеленський проведе екстреного засідання Радбезу.

За попередніми даними, зруйновано 11 із 28 прольотів на ГЕС, до зони підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів. Також є попередня інформація, що крім греблі, оккупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Ось так виглядає дамба після підриву.

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін попередив, що за п`ять годин рівень води сягне критичної позначки. Він закликав мешканців районів, що можуть бути затопленими, зібрати необхідні речі та чекати на евакуаційні автобуси.

«Окремо звертаюся до мешканців лівого берега Дніпра. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечні території», — підкреслив він.

У мережі показали підтоплення у Херсоні.

Нагадаємо, що після пошкодження дамби Каховської ГЕС восени минулого року прем`єр-міністр України Денис Шмигаль попереджав про небезпеку для Запорізької АЕС — зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження станції.

Фото з мережі

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