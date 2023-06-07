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Метеорологічна чи шпигунська: у Польщі знайдено уламки повітряної кулі

21:03 8 червня 2023
Метеорологічний зонд

У селі Калішки (Вармінсько-Мазурське воєводство) були знайдені залишки повітряної кулі. Фрагменти були зафіксовані поліцією, а пізніше забрані військовими для подальшого дослідження. Не можна виключати, що це повітряна куля-шпигун зі сходу. Перший сигнал з цього приводу отримали на гарячу лінію журналісти RMF FM.

Об'єкт був знайдений вранці 3 червня на кукурудзяному полі, в 4 кілометрах від Білої Піски. Це важливо, оскільки за кілька кілометрів знаходиться військовий полігон і велика військова частина. Власник поля негайно повідомив поліцію, яка повідомила військових. Повідомлення про знахідку кулі підтвердили і в поліції, і в Оперативному командуванні Збройних сил. Наразі невідомо, чи це метеорологічна куля, чи військова, хоча попереднє розслідування вказує на першу версію. Втім, нічого не можна виключати.

Той, хто знайшов об'єкт, повідомив, що під фольгованим куполом кулі знаходилася коробка з пінопласту, антена, а на кулі можна було прочитати написи кирилицею.

Про те, що це може бути метеорологічний зонд, свідчить, однак, той факт, що, як повідомили журналісту RMF FM в Оперативному командуванні, системи радіолокації не зафіксували порушення польського повітряного простору.

Раніше «ФАКТИ» публікували подробиці про жертв російської ракетної атаки на території Польщі.

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