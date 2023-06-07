«Рукотворний екоцид»: через підрив Каховської ГЕС на Дніпропетровщині стався масовий мор риби

Через підрив греблі Каховської ГЕС, на Дніпропетровщині на берег викинуло тони прісноводної риби.

Кадри зняли у селі Мар'янському Дніпропетровської області, розташованому на правому березі Каховського водосховища.

На них видно, як вода у різко відступила й на оголеному дні лишилося дуже багато риби. Ще жива риба гине під променями сонця.

«Це Мар'янське. Ось такі, друзі, масштаби трагедії у сучасній Україні», — наголосив автор ролика.

В Офісі президента назвали теракт на Каховській ГЕС російським рукотворним екоцидом.

Нагадаємо, жителям затоплених районів Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, які найбільше потерпають від катастрофи на Каховській ГЕС, заборонили лов та продаж риби. Також не можна їсти рибу, щоб не захворіти на ботулізм.

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