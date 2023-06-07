Вода прибуває: у Херсонській ОВА розповіли про ситуацію через підрив Каховської ГЕС

Інтенсивність підтоплень у Херсонській області через підрив окупантами Каховської ГЕС зменшується. Проте вода сьогодні, 7 червня, ще буде прибувати.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще на метр протягом наступних 20 годин», — заявив Прокудін.

За його словами, цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дійшла. Станом на ранок на правому березі Херсонської області затоплено 1852 будинки.

«Вночі до нас звернулося 13 людей, серед яких 5 жителів лівобережжя. Станом на 6:00 евакуювало 1457 людей. Зокрема, з мікрорайону Корабел у Херсоні вивезли 1286», — додав очільник області.

На Херсонщині в деяких місцях вода піднялася на 6 метрів.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. За попередніми даними, станцію відновити неможливо. Внаслідок підриву вода почала затоплювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів. За день декілька сіл опинилися під водою, вона дісталася й до Херсона, зокрема сильно постраждав мікрорайон Корабел.

Також повінь зруйнувала та затопила мости у Миколаївській області.

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