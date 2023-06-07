Продавали персональні дані: у Києві викрито групу псевдодетективів

Окрім затримання зрадників і колаборантів, у правадженні СБУ перебувають й інші, не менш чутливі для громадян справи. Так, днями у Києві було викрито ділків, які вдавали з себе «детективів» і «зливали» персональні дані об'єктів свого незаконного стеження. Працювали вони в так званому приватному детективному агентстві, констатують у спецслужбі.

Як встановило розслідування, незаконну діяльність організував колишній співробітник одного із органів силового блоку (як з'ясувалося пізніше, його спільником був діючий правоохоронець).

Під виглядом легального бізнесу вони продавали персональні дані громадян, у тому числі інформацію із закритих інформаційних систем правоохоронних органів.

До «повного пакету», крім паспортних даних громадян України, входили інформація про номери телефонів і автомобілів, відомості про перетин кордону, вчинення адміністративних, кримінальних правопорушень, а також дані про потрапляння у поле зору правоохоронних органів.

При обшуках за адресами проживання фігурантів справи було виявлено численні докази їх протиправної діяльності, а саме мобільні телефони, сім-картки та комп’ютери із доказами, технічні засоби негласного отримання інформації, банківські картки, через які отримували кошти за свої «послуги».

Вилучені докази

Вилучена зброя

На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України («Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї»). Наразі, зокрема перевіряється інформація про можливий продаж конфіденційної інформації до країни-агресора.

Нагадаємо, раніше на Вінничині було викрито викрила двох співробітників ДСНС, які допомагали ворогу під час окупації Київщини і зокрема «зливали» загарбникам персональні дані учасників руху опору, у тому числі колишніх бійців АТО.

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