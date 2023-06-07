Шпигував за бойовою авіацією ЗСУ: під Дніпром затримали російського агента

СБУ затримала ще одного російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на Дніпропетровщині.

Зловмисник збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів, повідомили у спецслужбі.

Також він передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт.

За кожне виконане завдання російський агент отримував від свого «куратора» з фсб до 4 тис. грн. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця.

Розвідувальна інформація потрібна була агресору для підготовки серії повітряних ударів по території регіону, насамперед для ураження стратегічно важливих об’єктів.

Контррозвідники Служби безпеки викрили та затримали зловмисника.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у липні 2022 року завербував кадровий співробітник фсб.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через один із російських Телеграм-ботів, де він періодично викладав фото позицій українських військ.

Надалі зв’язок з агресором підтримував через месенджер. Для виконання розвідзавдань виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об’єктами, а також розпитував потрібну йому інформацію у людей.

При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон і планшет, які він використовував для комунікації з фсб.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на днях СБУ затримала охоронця колишньої російської катівні у Херсоні. Зрадник добровільно допомагав окупантам ув’язнювати та катувати місцевих жителів.

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