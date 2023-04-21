Підпалили свою пожежну частину та здавали окупантам учасників АТО: затримано зрадників із ДСНС (фото)

СБУ, яка нещодавно на Вінничині затримала «переселенку» — доньку колишнього «гауляйтера» Чорнобаївки Юрія Турульова, яка співпрацювала з окупантами, викрила двох співробітників ДСНС, які допомагали ворогу під час окупації Київщини у лютому-березні 2022 року.



За даними, української спецслужби, зловмисниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Київській області. Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

Читайте також: Стверджували, що Україна повинна перестати існувати: на Донеччині судитимуть пару правоохоронців-зрадників



На виконання ворожої вказівки 22 березня минулого року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків. Унаслідок пожежі було пошкоджено адміністративну будівлю, знищено майно і службовий інвентар.

Фото СБУ

Таким чином, агресор намагався залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини і залякати місцевих жителів.

Фото СБУ

Також фігуранти «зливали» загарбникам персональні дані учасників руху опору, у тому числі колишніх бійців АТО.

Саме за їхною «наводкою» рашисти вдерлися до помешкань і викрали трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу у рятувальній частині. Потерпілих тримали у застінках місцевої «комендатури рф» до звільнення регіону.

Фото прокуратури



Зрадники отримували від загарбників продукти харчування та речі першої необхідності, які їм привозили до власних помешкань.

В Офісі генпрокурора додали, що підозрювані обійняли керівні посади у захопленому структурному підрозділі ДСНС. Один з них був призначений заступником начальника пожежної частини. «Співпрацюючи з ворогом, вони мали певні привілеї. Разом з військовослужбовцями рф вільно пересувалися населеним пунктом на транспортних засобах з позначкою „V“. У той же час місцевим жителям було заборонено пересуватися вулицями селища», — додали в ОГ.



Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Раніше СБУ у Харківській та Донецькій областях нейтралізувала розгалужену агентурну мережу фсб. До складу групи входило восьмеро місцевих жителів, один з яких використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста.

Фото СБУ

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram