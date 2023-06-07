«Війна в різних проявах та різної інтенсивності — це наше життя на багато-багато років»: нардеп про цілі підриву дамби

Відомий український журналіст, народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький вважає підрив Каховської ГЕС продовженням путінської програми з геноциду, вигнання та спустошення України

«Пам'ятаєте, що говорить дон Корлеоне своєму сину Майклу у відомій сцені «Хрещеного батька»? «Хто першим прийде до тебе пропонувати переговори з Барзіні (ворожа сім’я) — той і є зрадником»!

Уважно слідкуйте за інформаційним простором. Медійно Кремль кинув для дезінформаційної кампанії після підриву ГЕС усі свої сили. Усіх своїх прихованих агентів по всьому світу. Це — набільша дезінформкампанія Путіна з часів збиття «Боїнга». І коли йдуть «спеціальні заходи» такого рівня — палять усіх, в директивному порядку", — вважає народний депутат Сергій Висоцький.

«Хто з російських так званих лібералів починає ширити тези про «випадковий підрив» чи «втому дамби». Хто з іноземних журналістів починає просувати тезу про «не все так однозначно». Чи як той же Такер Карлсон без усіляких доводів починає казати, що це сама Україна. Хто з експертів починає виправдовувати Росію тезами про «військову необхідність» — знайте, це і є вороги. Вороги, бо вони є або співробітниками російських спецслужб, або мають там кураторів, або зв’язані у непрямі агентурні стосунки — тобто під них підведено співробітників чи структури прикриття спецслужб РФ для виконання завдань впливу.

Зараз іде огляд усіх російский спецактивів по світу.

Сподіваюся, в нас є кому це записувати у щоденник.

Підрив ГЕС — це продовження путінської програми з геноциду, вигнання та спустошення України. Депопуляція як агресія, яка дозволить за планами Путіна поглинути Україну за рік, два, п’ять, десять.

Поки він живий кінця цьому не буде. А, отже, не буде і якогось сталого миру. Війна у різних проявах та у різній інтенсивності — це наше життя на багато-багато років. На жаль…", — зазначає автор посту.

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