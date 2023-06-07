Буде неймовірно везти у всьому: астролог назвав 4 знаки зодіаку, які в червні розбагатіють

Червень принесе деяким знакам Зодіаку активність, нові знайомства і успіх у відстоюванні своєї позиції. Але найкраще його сприятливий вплив проявиться для плеканців чотирьох сузір'їв. Про це в коментарі Главреду розповів астролог Влад Росс.

Овни

«Червень 2023 року пройде для Овна під знаком плюс. Загалом, це буде хороший місяць. Хоча перша половина червня, поки Венера не увійде в знак Лева, буде не найвдалішим часом, адже Лев — це знак удачі для Овна. Але в другій і третій декадах червня явний успіх Овна стане залучати заздрісників. Інтриги і наклеп на початку місяця можуть зробити Овна трохи вразливіше, але все це піде в другій декаді. При цьому важливо вибирати правильну лінію поведінки, позначивши свою позицію, зберігати спокій, особливо на початку місяця, і не піддаватися на провокації поблизу повного місяця 5 червня», — говорить астролог.

Овни, які вирішили в червні відправитися у відпустку, повинні пам'ятати про небезпеку водних подорожей, оскільки для них великий ризик несподівано потонути.

«Тому слід бути обережніше на воді і в стані алкогольного сп'яніння не запливати за буйки. Особливо в середині червня не можна забувати про правила поведінки на воді і зловживати алкоголем», — застерігає астролог.

Друга половина червня-2023 подарує Овну нові цікаві зустрічі. Свіжість сприйняття і творчі здібності Овна залучать удачу на його бік. Особливо приголомшлива зустріч може статися у творчих представників знака. Також це гарний час для написання праць і успішної здачі іспитів.

Астролог зазначає, що можливі несподівані зміни і навіть перевороти на службі і в кар'єрі. Все це стане результатом старанності Овна, якщо він нормально працював в попередні місяці. Це відмінний період для зміцнення авторитету, а також поїздок і вибудовування хороших відносин з начальством. При бажанні в цей період можна дістати зірки з неба. Якщо Овен зібрався міняти місце роботи, то краще це зробити саме в червні.

«Що стосується фінансових справ, то 7−14 червня буде не найкращий період для великих покупок і фінансових операцій. Навіть найпривабливіші пропозиції можуть обернутися в цей час втратами і невдачами для Овна, а також неприємними подіями», — додав він.

Сприятливі дні для Овна: 2, 9, 11, 16, 25, 29 червня. Несприятливі дні для Овна: 7, 10, 14, 20, 23, 27 червня.

Леви

«Леву в червні 2023 року буде просто жахливо везти. Він буде справжнім улюбленцем долі і великим щасливчиком в цей період. Однак Леву не варто витрачати сили на різні напрямки, якщо є хоч найменший сумнів, що вийде наздогнати двох зайців. Хоча у Лева є такий шанс в цьому місяці», — говорить Влад Росс.

За його прогнозом, Леву потрібно зосередитися на важливій і серйозній справі, особливо в плані любові або кар'єри, і тоді його буде супроводжувати удача. Він може розраховувати на допомогу друзів і однодумців, а також на своє творче мислення, оптимізм і великі життєві сили.

Якщо Лев хоче почати щось нове, з чистого аркуша, цей місяць для нього. Червень у Лева буде прекрасним часом для початку навчальних курсів, підвищення рівня кваліфікації, адже отримання знань благотворно позначиться на його долі.

«В середині червня Лев буде пожинати плоди минулих починань — все буде залежати від зроблених напрацювань. Якщо за плечима солідний багаж знань і досвіду, ніякі перешкоди не зможуть перешкодити планам Лева», — додав астролог.

У третій декаді червня-2023 належить зайнятися справами, які давно очікують свого рішення, а також виконанням даних раніше обіцянок, наприклад, одружитися. Розібравшись з боргами, Лев зможе без перешкод рухатися далі. У червні в плані кар'єри і фінансів у Лева буде період стабільності, передбачуваності і грандіозного успіху. У цей час можна навіть зайняти посаду генерального директора.

Сприятливі дні для Лева в червні: 7, 8, 12, 20, 21, 24, 25. Несприятливі дні для Лева в червні: 3, 10, 14, 19, 22, 29.

Діви

«Червень 2023-го буде сприятливим місяцем для Діви. У цей час складуться прекрасні можливості для розширення кордонів, ділової ініціативи та зав'язування корисних знайомств. Спілкування першої половини червня характеризуватиметься не лише зовнішньою захищеністю, а й внутрішньою стійкістю та впевненістю у завтрашньому дні. Протягом червня Діву супроводжуватиме допомога друзів і однодумців, завдяки чому вона зможе повернути життя в потрібному напрямку. Діва повинна знайти спосіб надати відповідну підтримку», — зазначає астролог.

Щоб досягти мети, потрібно спиратися на системний підхід і незалежність. Самостійність в судженнях, правда, може викликати деяке невдоволення з боку компаньйонів, але не варто підлаштовуватися під чужу думку — позиція Діви буде сильніше.

«Діві потрібно уважніше поставитися до будь-яких пропозицій у першій декаді червня-2023 — так вона може знайти вигідний спосіб вкладення грошей. Це гарний час для великих і дрібних покупок. Багато матеріальні проблеми можуть бути вирішені через заступництво і підтримку впливових знайомих. Але є ризик, що буде пограбований будинок Діви, тому не варто надовго залишати квартиру без нагляду або ключі сусідам. У другій половині червня у Діви може виникнути напруга в службових справах і відносинах з колегами. Можуть вибити з колії інтриги з боку окремих товаришів по службі, оскільки Марс в 13-му знаку від Діви, що вказує на плітки і навіть ризик опинитися у в'язниці. Тому якщо Діва порушує закони, в цьому місяці її можуть притягнути до відповідальності», — додав Росс.

Сприятливі дні для Діви: 9, 10, 13, 22, 23, 26 червня. Несприятливі дні для Діви: 4, 11, 15, 21, 24 червня.

Стрільці

«Стрільця в червні-2023 чекає вдалий період. У цьому місяці Стрілець буде непогано розбиратися в людях, а часом навіть вміло маніпулювати ними. Він зможе швидко аналізувати те, що відбувається, оцінювати ситуацію, а це дозволить блискавично реагувати на те, що інші ще тільки будуть намагатися осмислити. Стрілець завжди буде на крок попереду», — говорить астролог.

Червень буде плідним періодом у трудовій діяльності. Численні ділові поїздки і контакти увінчаються укладенням вигідних угод і договорів.

«Стрільцю не варто недбало ставитися до нових знайомств, адже будь-який новий приятель може виявитися потенційним обранцем або обраницею. До сімейних проблем потрібно буде поставитися з граничною увагою», — додав він.

На початку червня 2023-го Стрільцю потрібно бути обережніше з інформацією, оскільки вона може представляти для нього загрозу. Слід остерігатися обману — випадкового або цілеспрямованого, а також ретельно перевіряти документи і слова, перш ніж ними скористатися при розробці нових проектів.

«Після 10 червня друзі можуть забезпечити протекцію Стрільцю, у зв'язку з чим його чекатиме велика удача до кінця місяця. Вони допоможуть налагодити Стрільцю потрібні зв'язки. Однак лінь може перешкодити скористатися сприятливою ситуацією. Це знизить Популярність Стрільця. Однак якщо Стрілець мобілізує свої можливості, йому буде більше фартити, особливо в далеких відрядженнях. Сміливо можна вирушати в закордонні вояжі. Будь-які переговори з іноземцями обіцяють бути вдалими. Стрілець навіть може знайти чоловіка-іноземця або дружину», — додав астролог.

Сприятливі дні для Стрільця: 10, 13, 17, 20, 24 червня. Несприятливі дні для Стрільця: 5, 8, 15, 16, 26, 29 червня.

Нагадаємо також про фінансові поради на червень від астрологині Марини Скаді.

400

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram