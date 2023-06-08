Знижки до 95%: українським біженцям пропонують дешеві авіаквитки

Фінська авіакомпанія Finnair пропонує українцям, які через російську агресію були змушені виїхати до Європи, величезну знижку на квитки на власні авіарейси. Авіаперевізник неодноразово визнавався найбезпечнішою авіакомпанією та вважається одним із надійніших у світі. До початку війни Україна також співпрацювала з Фінськими авіалініями та мала в Києві офіційне представництво авіаперевізника, пише ukrainianinpoland.pl.

Сьогодні авіаперевізник Finnair проводить для українців акцію, пропонуючи 95% знижку від тарифу нетто на авіаквиток в один бік при вилітах із Польщі, Угорщини та Чехії до Фінляндії. Акційна пропозиція охоплює рейси авіакомпанії з вильотом до Гельсінки із таких європейских міст — Варшава, Краків, Будапешт, Прага.

Для того, аби скористатися анонсованою знижкою 95% від авіаперевізника Finnair, громадяни України мають обрати на сайті авікомпанії один із акційних рейсів, забронювати авіаквиток не пізніше 30 вересня 2023 року і, заповнюючи пункт відльоту та призначення, ввести промокод UKRAINE95.

Знижка діє виключно на авіаквитки економ-класу. На подорожі з домашніми тваринами в рамках акційної пропозиції діють звичайні правила.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Латвія відновила безкоштовне розміщення українців.

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