Велосипедки можна носити усім: як обрати собі класні літні шорти

Тема шортів бентежить нашу свідомість щоліта. Окрім того, що не всім подобається цей елемент гардеробу, навколо нього й досі вирують міріади модних міфів. Мовляв, шорти «можна» носити лише певним типам фігур, або що вони «додають ваги». Безумовно, певні засади для вибору шортів є. І перший крок — розуміння того, на які моделі узагалі слід звертати увагу, пояснює український стиліст Матвій Калугін.

«Шорти з поясом — зрозуміла багатьом модель. Варто обирати в А-силуеті з високою посадкою та структурованим поясом. Акцентують талію та гарно обрамлюють стегна будь-якого об'єму.

Лляні бермуди можна зарахувати до категорії̈ трендової бази. Довжина — до середини стегна або дещо вище коліна.

Бермуди з деніму — прямі моделі на високій талії найкраще підійдуть для корекції животика, а для об'ємних стегон зверніть увагу на вироби А-силуету.

Шорти-карго нині на піку трендового Олімпу. Можуть дещо додавати об'єму стегнам, але під розслаблений streetwear пасуватимуть якнайкраще.



Шорти-боксери вже не перший сезон на слуху. Це зухвалий та цікавий вибір, який привнесе маскулінних ноток до ніжних літніх стилізацій".

Сатинові шорти, додає стиліст, ідеально пасують до вечірніх стилізацій з сорочками та блузками.

«Якщо ви бажаєте показати світові свої красиві, довгі ноги, цей варіант однозначно для вас. Шорти — кроше особливо популярні в екстремальній міні-довжині. Цікавий варіант для відпочинку.

Велосипедки (на фото в заголовку — Авт.) також належать до актуальної бази, і їх можна носити усім! І розміру XS, і XXL, і чоловікам також. Правильна посадка, довжина, матеріал та стилістичні прийоми здатні творити дива".

Раніше «ФАКТИ» писали, який колір стане трендом 2023-го.

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram