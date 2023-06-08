Велосипедки можна носити усім: як обрати собі класні літні шорти
Тема шортів бентежить нашу свідомість щоліта. Окрім того, що не всім подобається цей елемент гардеробу, навколо нього й досі вирують міріади модних міфів. Мовляв, шорти «можна» носити лише певним типам фігур, або що вони «додають ваги». Безумовно, певні засади для вибору шортів є. І перший крок — розуміння того, на які моделі узагалі слід звертати увагу, пояснює український стиліст Матвій Калугін.
«Шорти з поясом — зрозуміла багатьом модель. Варто обирати в А-силуеті з високою посадкою та структурованим поясом. Акцентують талію та гарно обрамлюють стегна будь-якого об'єму.
Лляні бермуди можна зарахувати до категорії̈ трендової бази. Довжина — до середини стегна або дещо вище коліна.
Бермуди з деніму — прямі моделі на високій талії найкраще підійдуть для корекції животика, а для об'ємних стегон зверніть увагу на вироби А-силуету.
Шорти-карго нині на піку трендового Олімпу. Можуть дещо додавати об'єму стегнам, але під розслаблений streetwear пасуватимуть якнайкраще.
Шорти-боксери вже не перший сезон на слуху. Це зухвалий та цікавий вибір, який привнесе маскулінних ноток до ніжних літніх стилізацій".
Сатинові шорти, додає стиліст, ідеально пасують до вечірніх стилізацій з сорочками та блузками.
«Якщо ви бажаєте показати світові свої красиві, довгі ноги, цей варіант однозначно для вас. Шорти — кроше особливо популярні в екстремальній міні-довжині. Цікавий варіант для відпочинку.
Велосипедки (на фото в заголовку — Авт.) також належать до актуальної бази, і їх можна носити усім! І розміру XS, і XXL, і чоловікам також. Правильна посадка, довжина, матеріал та стилістичні прийоми здатні творити дива".
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