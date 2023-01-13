«Для українців задасть тон перемоги»: стиліст розповів, який колір стане трендом 2023-го

Інститут кольору Pantone нещодавно визначив основний колір цього року. На зміну нинішньому Very Peri прийшов новий відтінок пурпурового Viva Magenta — інтенсивний, яскравий та динамічний! Хтось справедливо зауважить, що такі прогнози доволі суб"єктивні, і в цьому є частка правди. Колір року, обраний Pantone, не стає автоматично найбільш трендовим, навпаки, він може суттєво поступатися в популярності іншим відтінкам. Проте, так чи інакше, ми будемо бачити його варіації частіше впродовж 2023 року, переконаний український стиліст Матвій Калугін, який радив на розпродажах взимку купувати одяг з вовни та шкіри.

«Чим керується Pantone при виборі кольору року? На це впливають як соціально-економічні події світу, так і культурний фон, споживчі настрої та модні макротренди, — вважає Матвій Калугін. — Відтінок Viva Magenta — про сміливість, оригінальність, оптимістичність та життєрадісність. Саме ці риси, на думку дослідників трендів, відображають сучасний світ, який вступив у постковідну епоху. Та й для українців такі настрої близькі, адже задають тон для переможного року! Viva Magenta не надто гучний та агресивний, але водночас він достатньо характерний та здатний вражати».

Раніше, вважає стиліст, подібна насиченість кольору здалася б занадто провокативною, втім нині споживачі як ніколи готові ризикувати та насолоджуватися соковитими відтінками.

«Звісно, це не означає, що вам необхідно шукати суто Viva Magenta для свого гардероба. На підйомі зараз будуть усі подібні відтінки, як більш теплої мадженти, так і холоднішої фуксії».

Раніше Матвій Калугін розповів, які пальта зараз у тренді та як їх првильно носити.

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