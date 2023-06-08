Керівництво колонії в Бердянську, який зараз перебуває під тимчасовою окупацією росіян, катувало ув’язнених. Працівники Державного бюро розслідувань затримали керівників злочинної організації — колишніх начальника та першого заступника державної установи «Бердянська виправна колонія (№ 77)». Про це повідомили в ДБР.

«Протягом тривалого часу у колонії під їх керівництвом діяла злочинна організація, яка силою, застосовуючи тортури до увʼязнених, вимагала в них та їхніх родичів гроші. Не зважаючи на початок повномасштабної війни рф та окупацію Бердянську, слідчі ДБР, за сприяння СБУ та під керівництвом Офісу генерального прокурора продовжили розслідування і змогли довести причетність керівництва колонії до катувань. За оперативними даними жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Наразі у кримінальному провадженні зібрано документальні свідчення про знущання з понад 30 потерпілих. Процес виявлення осіб, які стали жертвами учасників злочинної організації, триває», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої до них застосовувалися витончені види катувань, фізичний та психологічний тиск, основною метою яких було зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

«Надалі засуджений потрапляв до рук інших засуджених, але тих, що пішли на співпрацю з адміністрацією установи. Вони продовжували протиправні дії стосовно новоприбулих. До речі, дехто з них, як і деякі працівники колонії, залишились на окупованій території та сьогодні прислужують рашистам», — повідомили в ДБР.

За даними відомства, до засуджених протягом перших 14 днів перебування у дільниці карантину та розподілу щоденно застосовувалися такі катування як:

• завдавання ударів пластиковою або дерев’яною палицею по стопах, внаслідок чого подальше ходіння особи було болісним та ускладненим,

• завдання ударів кулаком в область хребців шиї, від яких потерпіла особа на мить втрачала координацію або взагалі свідомість (так звана «черепаха»),

• болісне викручування рук за спиною, що супроводжувалося укладеним процесом дихання (так звана «ластівка» або «заплив»),

• завдання численних ударів палицею по сідничній області, відбивання фаланги пальців рук пластиковою або дерев’яною палицею,

• занесення під нігті грибкових інфекцій забрудненою швейною голкою, зв’язування або іммобілізація особи на тривалий час,

• довготривале стояння в одному положенні протягом декількох годин, присідання понад 500 і більше раз, безпідставне миття підлоги протягом цілого світлового дня та інші.

«У перерві між катуванням потерпілим пропонувалося зателефонувати своїм рідним і попросити скинути на окремо визначену картку гроші, суми яких коливалися від 1 до 100 тисяч гривень, в залежності від матеріального становища родичів. Якщо за цей час людина не погоджувалась, катування продовжувались поки ув'язнений не зламається. Не витримуючи щоденних катувань, потерпілі та їх рідні змушені були виконувати вимоги катів та скидати кошти. Гроші з „підставних карток“ знімались і передавались готівкою керівникам злочинної організації», — повідомили в ДБР.

Там зазначили, що після початку розслідування керівники установи звільнилися і перебрались до Харкова та Дніпра. Заступник навіть отримав посаду у міжрегіональному управлінні Департаменту з питань виконання покарань і навідувався до Бердянської колонії з перевірками щодо дотримання прав засуджених.

«Колишнього керівника державної установи „Бердянська виправна колонія (№ 77)“ та його першого заступника затримано та повідомлено про підозру за частиною першою статті 255 (створення та керівництво злочинною організацією) КК України (в редакції статті до внесення змін Законом № 671-ІХ від 04.06.2020), частиною 2 статті 127 (катування), частиною четвертою статті 189 (вимагання) КК України. Окрім того, раніше за цими ж статтями повідомлено про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, які безпосередньо виконували функції катів. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше СБУ вийшла на слід комбата росгвардії, який особисто віддавав наказ труїти непокірних мешканців тимчасово окупованого Бердянського району в «газових камерах».

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