Вбивав українців у газових камерах: СБУ вийшла на слід комбата росгвардії, справжнього фашиста

СБУ ідентифікувала командира батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ росгвардії підполковника Аюба Ельдарова, який особисто віддавав наказ труїти непокірних мешканців тимчасово окупованого Бердянського району в «газових камерах»



Як повідомили у прес-центрі спецслужби, у травні минулого року його призначили так званим «комендантом селища Чернігівка» у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області.



На цій «посаді» виконував Ельдаров завдання кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України, формуючи каральні загони, до складу яких входили російські військові, представники спецслужб рф та місцеві колаборанти. Саме за наказом Ельдарова рашисти розшукували українських патріотів, викрадали їх, а потім у застінках застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму.



Зокрема, задокументовано факт застосування ворогом задушливих газів у спеціально обладнаних «камерах», де тримали українських бранців. Так російські загарбники намагалися схилити потерпілих до співпраці, щоб отримувати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони.



Встановлено, що Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також «покривав» вбивства викрадених громадян своїми підлеглими.

Крім того, СБУ отримала свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію. Серед них — мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості і катували через його підписку на український Телеграм-канал. Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого загарбники «звинуватили» у коригуванні вогню ЗСУ.

Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який просто у своїх висловлюваннях підтримував українських захисників.

Нагадаємо, що раніше СБУ встановила особу «кадировця», який вчиняв звірства у Бучі, оголосивши йому про підозру. Це було зроблено вже після повідомлення підозри «голові Чечні» рамзану кадирову та двом людям з його найближчого оточення. Їм інкримінують утримання цивільних, порушення правил поводження з цивільним населенням, використання їх як «живий щит», а також пограбування цивільних осіб та об'єктів. А самому Кадирову ставлять у провину керівництво розробкою та плануванням військових операцій своїх підрозділів.

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