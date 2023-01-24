В Бердянську вибухнуло авто відомої колаборантки: з’явились перші фото з місця подій

У тимчасово окупованому Бердянську партизани продовжують карати місцевих колаборантів.

Жителі міста сьогодні чули гучний вибух. За словами очевидців, висадили у повітря автомобіль, який нібито належить відомій колаборантці Валентині Мамай, пишуть місцеві Telegram-канали.

За інформацією ресурсу «Донпрес», автомобіль з російськими номерами вибухнув на вулиці Руденка в районі п'ятої школи, яка поки не працює.

«Вибухнула машина, яка дуже схожа на авто відомої колаборантки Валентини Мамай. Саме Валентина Мамай першою контактувала з окупантами, коли вони увійшли до міста», — йдеться у повідомленні.

Чи постраждала сама Мамай від вибуху — поки що невідомо.

Нагадаємо, СБУ оголосила про підозру журналістці Діані Панченко, яка раніше працювала на телеканалах Віктора Медведчука. Підозру представниці ЗМІ повідомлено за поширення виправдань збройної агресії росії проти України.

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