Екстрене звернення путіна: що сказали в кремлі з приводу загальної мобілізації в рф

В ефірі низки російських радіостанцій, які ведуть мовлення на Ростовську, Бєлгородську та Воронезьку області, пролунало «екстрене звернення президента путіна». Глава російської держави заявив про «вторгнення українських військ» і «оголошення воєнного стану».

«Росіяни, співгромадяни, брати і сестри. Сьогодні о четвертій ранку українські війська, озброєні блоком НАТО за згодою і за підтримки Вашингтона, вторглися на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Наші прикордонники і збройні сили дають гідну відсіч переважаючим силам агресора. На території Курської, Бєлгородської, Брянської областей моїм указом введено воєнний стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію, оскільки для перемоги над небезпечним і підступним ворогом нам потрібно буде об'єднати всі сили російської федерації», — оголосив путін.

Це ж «екстрене звернення» дали в ефір кілька регіональних телеканалів, після чого воно стало моментально поширюватися соцмережами. При цьому додавалося, що жителям зазначених трьох областей слід «евакуюватися вглиб росії».

Оперативний штаб Бєлгородської області з деякою затримкою заявив, що стався «злам радіочастот». Невідомі хакери діяли з метою «посіяти паніку».

Адміністрація Воронезької області підкреслила, що «причин для занепокоєння немає».

Пізніше за всіх відреагував кремль. Прессекретар президента росії Дмитро Пєсков заявив, що «екстрене звернення путіна» — це злам.

«Так, це був злам дійсно. Нам про це відомо. Зараз терміново мовників інформують відповідні відомства, але вже контроль відновлений», — зазначив Пєсков.

Раніше «ФАКТИ» писали, що «Газпром» намагається посилити російські війська в Україні своїми батальйонами, адже війна йде не за планом.

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